Amenințarea acestui Mondial Record de autogoluri la CM 2026.  Care este cauza

Faza grupelor e aproape de sfârșit la Campionatul Mondial și a fost egalat recordul all-time de autogoluri la turneul final.

De ce s-au înscris atât de multe goluri împotriva propriilor echipe la ediția din SUA, Canada și Mexic.

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Numărul autogolurilor a crescut pe măsură ce Campionatul Mondial s-a extins.

Dar în 2018, a fost surprinzător de mare. De la 5, câte fuseseră la CM 2014, la 12!

Record de autogoluri egalat la Mondial încă din faza grupelor

Înainte, șase era recordul, stabilit în 1998. Două decenii mai târziu, recordul s-a dublat.

Pe cât de neașteptată a fost urcarea masivă din 2018, la fel de surprinzătoare a fost căderea de la următorul turneu final.

La Mondialul din 2018, s-a dat un autogol inclusiv în finală: croatul Mandzukic (roș-alb, în centru), la 2-4 cu Franța. Foto: Imago

În Qatar 2022, s-au înregistrat numai două autogoluri de la un capăt la altul al competiției, în 64 de meciuri.

Acum însă, cifra lor e din nou foarte mare. Recordul all-time a fost deja egalat, sunt tot 12, când s-au disputat 54 de partide. Adică 52% din total, puțin mai mult de jumătate. Sunt 48 de echipe în 2026 (16 în plus) și 104 întâlniri (40 în plus).

Explicația creșterii autogolurilor: stil de joc mai rapid, cu multe tranziții

The Athletic susține că motivul nu e legat doar de creșterea numărului de meciuri față de turneele precedente.

Altă cauză: stilul de joc bazat pe tranziții, atacurile mai rapide, mai ales pe aripi, acțiuni ofensive încheiate cu centrări tari, în forță, care pun în pericol apărătorii.

Australianul Burgess și-a trimis mingea în propria poartă după acțiunea rapidă și centrarea lui Balogun, la 0-2 cu SUA. Foto: Imago

Iată-i pe cei 12 ghinioniști! Mai mult de jumătate sunt din zona Asia (7, doi din Qatar), incluzând și Australia, care participă la calificări în această regiune.

Asia: Aymen Hussein (Irak, 1-4 cu Norvegia), Yazan Al-Arab (Iordania, 1-3 cu Austria), Mohamed Manai (Qatar, 0-6 cu Canada), Cameron Burgess (Australia, 0-2 cu SUA), Hassan Al-Tambakti (Arabia Saudită, 0-4 cu Spania), Abdukodir Khusanov (Uzbekistan, 0-5 cu Portugalia), Mahmoud Abunada (Qatar, 1-3 cu Bosnia).

Africa: Mohamed Hany (Egipt, 1-1 cu Belgia), Ellyes Skhiri (Tunisia, 1-3 cu Olanda), Yassine Bounou (Maroc, 4-2 cu Haiti).

Europa: Miro Muheim (Elveția, 1-1 cu Qatar)

America de Sud: Damian Bobadilla (Paraguay, 1-4 cu SUA).

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