Vozinha a închis dezbaterea soccer vs. football Necunoscut la startul Mondialului, portarul Capului Verde i-a șocat pe americani! E peste toate vedetele lor
Toate camerele TV îl urmăresc pe Vozinha. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Vozinha a închis dezbaterea soccer vs. football Necunoscut la startul Mondialului, portarul Capului Verde i-a șocat pe americani! E peste toate vedetele lor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 15:40
  • Vozinha, goalkeeperul marii revelații a Mondialului, a trecut de la 20.000 la 17 milioane de followers de când a impresionat turneul final cu naționala Capului Verde. 
  • Legende ale sporturilor SUA, fotbal american, baschet, baseball și hochei, întrecute pe Instagram de portarul în vârstă de 40 de ani și 24 de zile.
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Cine se aștepta ca naționala Insulelor Capului Verde, debutantă la Mondial, să depășească faza grupelor la turneul final, să nu piardă niciun meci și să trimită Uruguayul acasă?

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A rezistat fără gol primit în fața Spaniei, campioana Europei (0-0), a condus la 2-2 contra echipei sud-americane. Iar la sfârșit a obținut punctul calificării, 0-0 cu Arabia Saudită.

Vozinha a închis dezbaterea soccer vs. football

Imaginea marii revelații este Vozinha, portarul care a împlinit 40 de ani pe 3 iunie, unul dintre cei mai în vârstă jucători la CM 2026.

Înaintea competiției, avea 20.000 de followers pe Instagram. După paradele împotriva atacanților spanioli, cifra a sărit de 6 milioane peste noapte.

Astăzi, are 17 milioane de urmăritori! „Suntem mici, dar avem inimă mare”, a dezvăluit el secretul „rechinilor albaștri”. 

Practic, în doar câteva zile, Vozinha a reușit să îi lase cu gura căscată pe americani și să închidă definitiv discuția soccer vs. football. Au văzut direct că impactul fotbalului e la distanță uriașă de sporturile americane.

Un anonim, peste vedetele americane. L-a întrecut și pe legendarul Tom Brady

Vozinha a întrecut aproape toți eroii sporturilor emblematice ale Statelor Unite. 

Patrick Mahomes, 30 de ani, este o legendă a fotbalului american. Quarterbackul lui Kansas City Chiefs, trei titluri Super Bowl, are doar 6,4 milioane.

Patrick Mahomes și faimosul său număr 15. Foto: Imago Patrick Mahomes și faimosul său număr 15. Foto: Imago
Patrick Mahomes și faimosul său număr 15. Foto: Imago

Nici chiar Tom Brady, 48 de ani, de șapte ori campion NFL, nu are numărul de followers atins de Vozinha: 15,5 milioane.

Durant și Ohtani, lăsați și ei în urmă de Vozinha

Un nume și mai răsunător, baschetbalistul Kevin Durant (37), acum la Houston Rockets, e urmărit de 13,3 milioane de oameni.

Și superextrema cu două titluri NBA are patru medalii de aur olimpice! Parte din Dream Team la patru Jocuri consecutive: 2012-2016-2020-2024!

Baschetul oferă însă și singurele nume care încă îl surclasează pe Vozinha. E vorba de LeBron James (+150 mil. urmăritori), Steph Curry (+57 mil.) și Russell Westbrook (+21 mil.).

Kevin Durant, unul dintre marii baschetbaliști din NBA în ultimul deceniu. Foto: Imago Kevin Durant, unul dintre marii baschetbaliști din NBA în ultimul deceniu. Foto: Imago
Kevin Durant, unul dintre marii baschetbaliști din NBA în ultimul deceniu. Foto: Imago

În baseball, japonezul Shohei Ohtani (31 de ani, Los Angeles Dodgers) are 10,8 milioane de followers.

În hochei, veteranul rus Alexander Ovechkin (40), căpitanul lui Washington Capitals în NHL, s-a oprit la 1,7 milioane.

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