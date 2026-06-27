Vozinha, goalkeeperul marii revelații a Mondialului, a trecut de la 20.000 la 17 milioane de followers de când a impresionat turneul final cu naționala Capului Verde.

Legende ale sporturilor SUA, fotbal american, baschet, baseball și hochei, întrecute pe Instagram de portarul în vârstă de 40 de ani și 24 de zile.

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Cine se aștepta ca naționala Insulelor Capului Verde, debutantă la Mondial, să depășească faza grupelor la turneul final, să nu piardă niciun meci și să trimită Uruguayul acasă?

A rezistat fără gol primit în fața Spaniei, campioana Europei (0-0), a condus la 2-2 contra echipei sud-americane. Iar la sfârșit a obținut punctul calificării, 0-0 cu Arabia Saudită.

Vozinha a închis dezbaterea soccer vs. football

Imaginea marii revelații este Vozinha, portarul care a împlinit 40 de ani pe 3 iunie, unul dintre cei mai în vârstă jucători la CM 2026.

Înaintea competiției, avea 20.000 de followers pe Instagram. După paradele împotriva atacanților spanioli, cifra a sărit de 6 milioane peste noapte.

Astăzi, are 17 milioane de urmăritori! „Suntem mici, dar avem inimă mare”, a dezvăluit el secretul „rechinilor albaștri”.

Practic, în doar câteva zile, Vozinha a reușit să îi lase cu gura căscată pe americani și să închidă definitiv discuția soccer vs. football. Au văzut direct că impactul fotbalului e la distanță uriașă de sporturile americane.

Un anonim, peste vedetele americane. L-a întrecut și pe legendarul Tom Brady

Vozinha a întrecut aproape toți eroii sporturilor emblematice ale Statelor Unite.

Patrick Mahomes, 30 de ani, este o legendă a fotbalului american. Quarterbackul lui Kansas City Chiefs, trei titluri Super Bowl, are doar 6,4 milioane.

Patrick Mahomes și faimosul său număr 15. Foto: Imago

Nici chiar Tom Brady, 48 de ani, de șapte ori campion NFL, nu are numărul de followers atins de Vozinha: 15,5 milioane.

Durant și Ohtani, lăsați și ei în urmă de Vozinha

Un nume și mai răsunător, baschetbalistul Kevin Durant (37), acum la Houston Rockets, e urmărit de 13,3 milioane de oameni.

Și superextrema cu două titluri NBA are patru medalii de aur olimpice! Parte din Dream Team la patru Jocuri consecutive: 2012-2016-2020-2024!

Baschetul oferă însă și singurele nume care încă îl surclasează pe Vozinha. E vorba de LeBron James (+150 mil. urmăritori), Steph Curry (+57 mil.) și Russell Westbrook (+21 mil.).

Kevin Durant, unul dintre marii baschetbaliști din NBA în ultimul deceniu. Foto: Imago

În baseball, japonezul Shohei Ohtani (31 de ani, Los Angeles Dodgers) are 10,8 milioane de followers.

În hochei, veteranul rus Alexander Ovechkin (40), căpitanul lui Washington Capitals în NHL, s-a oprit la 1,7 milioane.

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