Culisele unui blat de Mondial Austria, sub ochii lumii. Repetă aranjamentul la CM? Ce spune selecționerul + ce își amintește autorul jocului trucat
Sabitzer, cel mai bun jucător al Austriei în 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Culisele unui blat de Mondial Austria, sub ochii lumii. Repetă aranjamentul la CM? Ce spune selecționerul + ce își amintește autorul jocului trucat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 16:50
  • Austria, în fața duelului cu Algeria, un meci pe care nimeni n-ar vrea să-l câștige. Nu poate șterge din istoria sa aranjamentul de la Mondialul din 1982. 
  • Cum a răspuns selecționerul Rangnick la întrebarea legată de blatul făcut în urmă cu 44 de ani.
  • Cum a comentat Krankl, atacantul Austriei la „rușinea de la Gijon”, 0-1 cu RFG. 
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Austria - Algeria, meciul care a atras atenția la finalul grupei J.

Argentina nu mai poate pierde locul 1. Dar, surprinzător, cine termină imediat în urma ei va ajunge într-o poziție mai dificilă decât echipa care încheie seria pe 3!

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În acest moment, Austria e pe 2. Dacă nu se schimbă nimic în clasament după acest duel, formația lui Ralf Rangnick va înfrunta în „16-imi” Spania, campioana Europei.

De pe ultima treaptă a podiumului, Algeria va avea un meci mai ușor teoretic: foarte probabil, cu Elveția.

Rangnick: „Vom vedea în ultimele minute”

Nimeni nu vrea să câștige întâlnirea din Kansas City. Austria nu uită ce a făcut la CM 1982. „Rușinea de la Gijon”, blatul cu Germania (0-1) care a eliminat din cursă chiar Algeria!

Singura cale ca europenii să cadă pe locul 3 ar fi repetarea acelui 0-1 din 25 iunie 1982. Dar remiza le garantează și unora, și altora calificarea în „16-imi”.

Ralf Rangnick, la conferința de vineri. Foto: Imago Ralf Rangnick, la conferința de vineri. Foto: Imago
Ralf Rangnick, la conferința de vineri. Foto: Imago

Dacă apărătorul Stefan Posch spune că „vom face calcule”, selecționerul Rangnick a dat alt răspuns.

„Nimeni nu știe cu adevărat care va fi situația. Am văzut ce s-a întâmplat la Paraguay - Australia (n.r. 0-0), unde egalul ar fi fost suficient pentru ambele echipe.

Dar nu putem începe acest meci spunând: vom juca la egalitate. Suntem în aceeași situație ca Algeria. Vom vedea în ultimele minute”, a declarat antrenorul german în vârstă de 67 de ani la conferință, potrivit presei vieneze.

S-a referit direct la comparația cu 1982: „Când a avut loc acel meci, niciunul dintre jucătorii echipelor de acum nu se născuse.

Eu aveam douăzeci și patru de ani, tocmai promovasem în liga a doua cu clubul meu. Nu cred că asta va avea vreo legătură cu rezultatul partidei de acum”.

Sunt sigur că jucătorii mei au citit despre asta în ziare în ultimele luni. Vom vedea ce se întâmplă pe teren Ralf Rangnick, selecționer Austria

Amintirea lui Krankl. „Breitner a venit la noi: «Nu veți încerca să ne egalați, nu?»”

În vârstă de 73 de ani, Hans Krankl a jucat în „amicalul” austriaco-german de la CM 1982.

Legendarul atacant, ex-Barcelona, a făcut o dezvăluire în interviul pentru L’Equipe:

„În prima repriză, totul a fost normal. De-abia apoi ne-am oprit. Germanii ne-au zis: «Hei! Ce mai vreți?»”.

După pauză, Paul Breitner a venit la noi: «Nu veți încerca să ne egalați, nu? Noi ne calificăm, voi vă calificați. E asigurat». Am răspuns: «Bine». Înțeleg de ce oamenii au fost indignați, mai ales pe stadion, pentru că era insuportabil de privit Hans Krankl, fost mare internațional austriac

Krankl: „Am luptat, am dat totul înainte de a ne relaxa”

Krankl a mai povestit: „La un moment dat, ambele echipe și-au dat seama că aveau mult de pierdut.

Au devenit din ce în ce mai precaute, au scăzut tot mai mult în joc. Așa se naște acest tip de meci, care există și astăzi”.

Tricouri schimbate și mâini strânse după blat între austriacul Pezzey (stânga) și germanul Breitner. În dreapta, Krankl primise tricoul lui Karl-Heinz Forster. Foto: Imago Tricouri schimbate și mâini strânse după blat între austriacul Pezzey (stânga) și germanul Breitner. În dreapta, Krankl primise tricoul lui Karl-Heinz Forster. Foto: Imago
Tricouri schimbate și mâini strânse după blat între austriacul Pezzey (stânga) și germanul Breitner. În dreapta, Krankl primise tricoul lui Karl-Heinz Forster. Foto: Imago

Nu regretă nimic: „Nu văd de ce ar trebui să ne cerem scuze. Am luptat, am dat totul înainte de a ne relaxa, pe bună dreptate, pentru a ne mulțumi cu un scor care convenea tuturor”.

Nu trebuie să-mi cer scuze și nici nu am regrete. La momentul respectiv, nimic nu fusese planificat. Pur și simplu s-a întâmplat în timpul meciului. Nimic nu a fost aranjat înainte între cele două țări. Acesta este cel mai important lucru Hans Krankl, fost mare internațional austriac

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