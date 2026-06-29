Diego Forlan (47 de ani), fost internațional uruguayan și fost coleg cu Cristiano Ronaldo (41 de ani) la Manchester United, a analizat evoluțiile căpitanului Portugaliei de la Campionatul Mondial 2026.

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Fostul atacant consideră că poziționarea prea fixă a portughezului în zona centrală îi limitează opțiunile echipei și îi ajută pe fundașii adverși.

Diego Forlan l-a criticat pe Cristiano Ronaldo și i-a transmis ce trebuie să schimbe la Mondial

„Vorbesc ca atacant central. Problema este că Ronaldo stă în centru, el este cine este, joacă acolo ca număr 9 și rămâne acolo ca să profite de ocazia de gol, pentru că nu mai iese să caute mingea.

Dar, în cele din urmă, ajunge să condiționeze și să facă rău Portugaliei”, a spus Diego Forlan, conform abola.pt.

Este situația tipică despre care obișnuiam să spunem: «Rămân aici pentru că sunt aproape de poartă și pot marca». Dar nu îți dai seama că ajungi să dăunezi echipei, pentru că fundașii centrali rămân acolo, iar tu nu te miști. Fundașii centrali stau pe loc, unul te marchează, iar celălalt rămâne liber. Nu ai pe nimeni care să poată ajunge la tine, pentru că începi să închizi acel spațiu. Diego Forlan

Forlan crede că portughezul ar putea ajuta mai mult echipa dacă ar ieși mai des din zona centrală.

„Dacă s-ar mișca puțin spre benzi, ceilalți ar putea intra în spații, iar el ar putea participa la joc. Acolo greșește Portugalia, pentru că nu explodează ofensiv, totul ajunge să meargă într-o singură direcție, care de fapt devine o pâlnie.

Nu aș spune că este o problemă, ci că trebuie să îl faci să înțeleagă. Să îi spui: «Mișcă-te, ieși de acolo, ca să poți face ceva»”, a mai spus acesta.

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Declarațiile lui Forlan vin după ce Portugalia a încheiat faza grupelor cu o remiză albă în fața Columbiei, scor 0-0.

Ambele echipe au mers mai departe, Columbia de pe primul loc în grupa K, iar Portugalia de pe poziția secundă.

Cristiano Ronaldo a avut evoluții diferite în cele trei meciuri din grupă. După 1-1 cu RD Congo, atacantul lui Al Nassr a marcat de două ori în victoria cu Uzbekistan, scor 5-0.

Diego Forlan și Cristiano Ronaldo au jucat împreună în 21 de meciuri.

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