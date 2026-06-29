„Ajunge să facă rău Portugaliei” Forlan l-a criticat pe Cristiano Ronaldo și i-a transmis ce trebuie să schimbe la Mondial +27 foto
Cristiano Ronaldo. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Ajunge să facă rău Portugaliei” Forlan l-a criticat pe Cristiano Ronaldo și i-a transmis ce trebuie să schimbe la Mondial

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 22:32
  • Diego Forlan (47 de ani), fost internațional uruguayan și fost coleg cu Cristiano Ronaldo (41 de ani) la Manchester United, a analizat evoluțiile căpitanului Portugaliei de la Campionatul Mondial 2026.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul atacant consideră că poziționarea prea fixă a portughezului în zona centrală îi limitează opțiunile echipei și îi ajută pe fundașii adverși.

Transferul nu e întâmplător Cum a ajuns bunicul din Eritreea al noului jucător adus de Dinamo să fie fan al „câinilor” de peste 40 de ani! + legături cu un star
Citește și
Transferul nu e întâmplător Cum a ajuns bunicul din Eritreea al noului jucător adus de Dinamo să fie fan al „câinilor” de peste 40 de ani! + legături cu un star
Citește mai mult
Transferul nu e întâmplător Cum a ajuns bunicul din Eritreea al noului jucător adus de Dinamo să fie fan al „câinilor” de peste 40 de ani! + legături cu un star

Diego Forlan l-a criticat pe Cristiano Ronaldo și i-a transmis ce trebuie să schimbe la Mondial

„Vorbesc ca atacant central. Problema este că Ronaldo stă în centru, el este cine este, joacă acolo ca număr 9 și rămâne acolo ca să profite de ocazia de gol, pentru că nu mai iese să caute mingea.

Dar, în cele din urmă, ajunge să condiționeze și să facă rău Portugaliei”, a spus Diego Forlan, conform abola.pt.

Este situația tipică despre care obișnuiam să spunem: «Rămân aici pentru că sunt aproape de poartă și pot marca». Dar nu îți dai seama că ajungi să dăunezi echipei, pentru că fundașii centrali rămân acolo, iar tu nu te miști. Fundașii centrali stau pe loc, unul te marchează, iar celălalt rămâne liber. Nu ai pe nimeni care să poată ajunge la tine, pentru că începi să închizi acel spațiu. Diego Forlan

Forlan crede că portughezul ar putea ajuta mai mult echipa dacă ar ieși mai des din zona centrală.

„Dacă s-ar mișca puțin spre benzi, ceilalți ar putea intra în spații, iar el ar putea participa la joc. Acolo greșește Portugalia, pentru că nu explodează ofensiv, totul ajunge să meargă într-o singură direcție, care de fapt devine o pâlnie.

Nu aș spune că este o problemă, ci că trebuie să îl faci să înțeleagă. Să îi spui: «Mișcă-te, ieși de acolo, ca să poți face ceva»”, a mai spus acesta.

145 de goluri
a marcat Ronaldo pentru naționala Portugaliei, în cele 231 de meciuri jucate

Declarațiile lui Forlan vin după ce Portugalia a încheiat faza grupelor cu o remiză albă în fața Columbiei, scor 0-0.

Ambele echipe au mers mai departe, Columbia de pe primul loc în grupa K, iar Portugalia de pe poziția secundă.

Cristiano Ronaldo a avut evoluții diferite în cele trei meciuri din grupă. După 1-1 cu RD Congo, atacantul lui Al Nassr a marcat de două ori în victoria cu Uzbekistan, scor 5-0.

Portugalia - Uzbekistan, al doilea gol al lui Ronaldo. Capturi X
Portugalia - Uzbekistan, al doilea gol al lui Ronaldo. Capturi X

Galerie foto (27 imagini)

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
+27 Foto
labels.photo-gallery

Diego Forlan și Cristiano Ronaldo au jucat împreună în 21 de meciuri.

Citește și

Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Campionatul Mondial
19:51
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Citește mai mult
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Amenințat cu moartea   Tensiuni în Coreea de Sud după eliminarea rapidă de la Mondial » Măsuri special luate pentru întoarcere + președintele cere o anchetă
Campionate
19:00
Amenințat cu moartea Tensiuni în Coreea de Sud după eliminarea rapidă de la Mondial » Măsuri special luate pentru întoarcere + președintele cere o anchetă
Citește mai mult
Amenințat cu moartea   Tensiuni în Coreea de Sud după eliminarea rapidă de la Mondial » Măsuri special luate pentru întoarcere + președintele cere o anchetă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
portugalia Campionatul Mondial cristiano ronaldo Diego Forlan
Știrile zilei din sport
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
17:50
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Superliga
16:40
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Citește mai mult
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Campionatul Mondial
10:41
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Citește mai mult
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Superliga
10:30
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Citește mai mult
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:02
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
19:07
Marius Marin a semnat FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
Marius Marin a semnat  FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
18:10
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
18:45
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Top stiri
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Campionatul Mondial
10:25
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Citește mai mult
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Stranieri
09:52
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Campionatul Mondial
16:07
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Citește mai mult
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
B365
29.06
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
Citește mai mult
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 20 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share