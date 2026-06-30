Germania eșecurilor șocante Cum arată 12 ani de coșmar pentru nemți: eliminare rușinoasă pentru al 3-lea Mondial la rând!

- Germania a fost o dezamăgire continuă la Mondial după ce a cucerit titlul în 2014: trei eliminări rapide.
- În 2018 și 2022, în grupe. În 2026, în „16-imi”, 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay.
- Până acum, doar un german greșise la penaltyuri în istoria CM (1982). Acum au ratat trei!
- Trei antrenori n-au putut evita căderea. La fel, Neuer, campionul din 2014.
Germania a cucerit ultimul său titlu mondial în 2014, cu Joachim Low selecționer și cu Manuel Neuer în poartă.
Al 4-lea său trofeu, după un incredibil 7-1 în semifinale contra gazdei Brazilia și 1-0 după prelungiri cu Argentina lui Messi, în finală.
Căderea fără sfârșit a Germaniei la Mondial
De atunci, Germania a fost o dezamăgire profundă. Trei turnee finale în care a fost eliminată rapid. De două ori în grupe, acum imediat după faza grupelor, în „16-imi”, după 1-1, 3-4 cu Paraguay la penaltyuri!
Trei selecționeri nu au putut opri căderea echipei. Nici Neuer, care a apărat de fiecare dată.
La CM 2026 a fost unicul supraviețuitor al marii performanțe din 2014. Goalkeeperul a jucat la ultimele patru Mondiale. În 2018-2022-2026, s-a prăbușit și el alături de colegi.
Germania a fost de două ori la rând eliminată din grupe
În 2018, Germania pregătită tot de Joachim Low, precum la competiția precedentă, a încheiat ultima în seria sa, cu numai trei puncte.
- 0-1 cu Mexic, 2-1 cu Suedia, 0-2 cu Coreea de Sud.
Îi avea în lot pe Neuer, Rudiger, Goretzka și Kimmich (prezenți și în 2026).
În 2022, s-a schimbat selecționerul. Pe banca Mannschaftului, a apărut Hansi Flick. A încheiat pe 3 în grupă, cu 4 puncte, fiind eliminată.
- 1-2 cu Japonia, 1-1 cu Spania, 4-2 cu Costa Rica.
Printre jucători, Neuer, Rudiger, Kimmich, Havertz, Goretzka, Musiala, Sane și Schlotterbeck (accidentat acum în grupe).
Germania a irosit 3 penaltyuri și a fost eliminată de Paraguay
La acest turneu, din SUA, Canada și Mexic, a avut încă o dată alt selecționer. Tânărul Julian Nagelsmann, 38 de ani.
A câștigat grupa, cu 6 puncte, fără să impresioneze.
- 7-1 cu debutanta Curacao (a fost egalată), 2-1 cu Cote d’Ivoire (0-1 la pauză; golul succesului, în 90+4), 1-2 cu Ecuador.
În „16-imi”, a primit iar gol, a fost 0-1 cu Paraguay după prima repriză. Havertz a egalat, dar Mannschaftul a pierdut în final.
- 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay. La 2-4, adversarii au ratat două lovituri de pedeapsă, însă Tah a fost al treilea german care a irosit un penalty (a tras peste poartă; paraguayanul Gill a apărat șuturile lui Havertz și Woltemade) și Canale a transformat decisiv!
- Prima dată când Germania pierde un meci la loviturile de departajare la CM. Le câștigase pe precedentele patru!
- Până acum, numai Uli Stielike mai ratase la penaltyuri pentru Germania la Mondial, în 1982. Acum au ratat trei!