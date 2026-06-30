Germania eșecurilor șocante Cum arată 12 ani de coșmar pentru nemți: eliminare rușinoasă pentru al 3-lea Mondial la rând!

Germania a fost o dezamăgire continuă la Mondial după ce a cucerit titlul în 2014: trei eliminări rapide.

În 2018 și 2022, în grupe. În 2026, în „16-imi”, 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay.

Până acum, doar un german greșise la penaltyuri în istoria CM (1982). Acum au ratat trei!

Trei antrenori n-au putut evita căderea. La fel, Neuer, campionul din 2014.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Germania a cucerit ultimul său titlu mondial în 2014, cu Joachim Low selecționer și cu Manuel Neuer în poartă.

Al 4-lea său trofeu, după un incredibil 7-1 în semifinale contra gazdei Brazilia și 1-0 după prelungiri cu Argentina lui Messi, în finală.

Căderea fără sfârșit a Germaniei la Mondial

De atunci, Germania a fost o dezamăgire profundă. Trei turnee finale în care a fost eliminată rapid. De două ori în grupe, acum imediat după faza grupelor, în „16-imi”, după 1-1, 3-4 cu Paraguay la penaltyuri!

Trei selecționeri nu au putut opri căderea echipei. Nici Neuer, care a apărat de fiecare dată.

Neuer, învins de Canale la ultima lovitură de pedeapsă: Germania - Paraguay 1-1, 3-4 la penaltyuri. Foto: Imago

La CM 2026 a fost unicul supraviețuitor al marii performanțe din 2014. Goalkeeperul a jucat la ultimele patru Mondiale. În 2018-2022-2026, s-a prăbușit și el alături de colegi.

10 meciuri consecutive cu gol primit are Germania la Campionatul Mondial. Ultimul joc în care a păstrat poarta neatinsă a fost în finala CM 2014

Germania a fost de două ori la rând eliminată din grupe

În 2018, Germania pregătită tot de Joachim Low, precum la competiția precedentă, a încheiat ultima în seria sa, cu numai trei puncte.

0-1 cu Mexic, 2-1 cu Suedia, 0-2 cu Coreea de Sud.

Îi avea în lot pe Neuer, Rudiger, Goretzka și Kimmich (prezenți și în 2026).

În 2022, s-a schimbat selecționerul. Pe banca Mannschaftului, a apărut Hansi Flick. A încheiat pe 3 în grupă, cu 4 puncte, fiind eliminată.

1-2 cu Japonia, 1-1 cu Spania, 4-2 cu Costa Rica.

Printre jucători, Neuer, Rudiger, Kimmich, Havertz, Goretzka, Musiala, Sane și Schlotterbeck (accidentat acum în grupe).

Germania a irosit 3 penaltyuri și a fost eliminată de Paraguay

La acest turneu, din SUA, Canada și Mexic, a avut încă o dată alt selecționer. Tânărul Julian Nagelsmann, 38 de ani.

A câștigat grupa, cu 6 puncte, fără să impresioneze.

7-1 cu debutanta Curacao (a fost egalată), 2-1 cu Cote d’Ivoire (0-1 la pauză; golul succesului, în 90+4), 1-2 cu Ecuador.

În „16-imi”, a primit iar gol, a fost 0-1 cu Paraguay după prima repriză. Havertz a egalat, dar Mannschaftul a pierdut în final.

Paraguayanul Gill, la penaltyul apărat lui Havertz. Foto: Imago

1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay. La 2-4, adversarii au ratat două lovituri de pedeapsă, însă Tah a fost al treilea german care a irosit un penalty (a tras peste poartă; paraguayanul Gill a apărat șuturile lui Havertz și Woltemade) și Canale a transformat decisiv!

La 2-4, adversarii au ratat două lovituri de pedeapsă, însă Tah a fost al treilea german care a irosit un penalty (a tras peste poartă; paraguayanul Gill a apărat șuturile lui Havertz și Woltemade) și Canale a transformat decisiv! Prima dată când Germania pierde un meci la loviturile de departajare la CM. Le câștigase pe precedentele patru!

Până acum, numai Uli Stielike mai ratase la penaltyuri pentru Germania la Mondial, în 1982. Acum au ratat trei!

Every missed/saved Germany penalty in World Cup history:



1982 Semifinals - Uli Stielike

2026 R. of 32 - Kai Havertz

2026 R. of 32 - Nick Woltemade

2026 R. of 32 - Jonathan Tah



Unprecedented for the Germans 😮 pic.twitter.com/MNX1e7NSpf — ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport