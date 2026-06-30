Germania eșecurilor șocante Cum arată 12 ani de coșmar pentru nemți: eliminare rușinoasă pentru al 3-lea Mondial la rând!
Gill a apărat la final penaltyurile lui Havertz și Woltemade, iar Tah a tras peste poartă. Paraguay a învins Germania la 11 metri. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Germania eșecurilor șocante Cum arată 12 ani de coșmar pentru nemți: eliminare rușinoasă pentru al 3-lea Mondial la rând!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 02:55
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 03:23
  • Germania a fost o dezamăgire continuă la Mondial după ce a cucerit titlul în 2014: trei eliminări rapide. 
  • În 2018 și 2022, în grupe. În 2026, în „16-imi”, 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay. 
  • Până acum, doar un german greșise la penaltyuri în istoria CM (1982). Acum au ratat trei!
  • Trei antrenori n-au putut evita căderea. La fel, Neuer, campionul din 2014.
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Germania a cucerit ultimul său titlu mondial în 2014, cu Joachim Low selecționer și cu Manuel Neuer în poartă.

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Al 4-lea său trofeu, după un incredibil 7-1 în semifinale contra gazdei Brazilia și 1-0 după prelungiri cu Argentina lui Messi, în finală.

Căderea fără sfârșit a Germaniei la Mondial

De atunci, Germania a fost o dezamăgire profundă. Trei turnee finale în care a fost eliminată rapid. De două ori în grupe, acum imediat după faza grupelor, în „16-imi”, după 1-1, 3-4 cu Paraguay la penaltyuri!

Trei selecționeri nu au putut opri căderea echipei. Nici Neuer, care a apărat de fiecare dată.

Neuer, învins de Canale la ultima lovitură de pedeapsă: Germania - Paraguay 1-1, 3-4 la penaltyuri. Foto: Imago Neuer, învins de Canale la ultima lovitură de pedeapsă: Germania - Paraguay 1-1, 3-4 la penaltyuri. Foto: Imago
Neuer, învins de Canale la ultima lovitură de pedeapsă: Germania - Paraguay 1-1, 3-4 la penaltyuri. Foto: Imago

La CM 2026 a fost unicul supraviețuitor al marii performanțe din 2014. Goalkeeperul a jucat la ultimele patru Mondiale. În 2018-2022-2026, s-a prăbușit și el alături de colegi.

10 meciuri
consecutive cu gol primit are Germania la Campionatul Mondial. Ultimul joc în care a păstrat poarta neatinsă a fost în finala CM 2014

Germania a fost de două ori la rând eliminată din grupe

În 2018, Germania pregătită tot de Joachim Low, precum la competiția precedentă, a încheiat ultima în seria sa, cu numai trei puncte.

  • 0-1 cu Mexic, 2-1 cu Suedia, 0-2 cu Coreea de Sud. 

Îi avea în lot pe Neuer, Rudiger, Goretzka și Kimmich (prezenți și în 2026). 

În 2022, s-a schimbat selecționerul. Pe banca Mannschaftului, a apărut Hansi Flick. A încheiat pe 3 în grupă, cu 4 puncte, fiind eliminată.

  • 1-2 cu Japonia, 1-1 cu Spania, 4-2 cu Costa Rica. 

Printre jucători, Neuer, Rudiger, Kimmich, Havertz, Goretzka, Musiala, Sane și Schlotterbeck (accidentat acum în grupe).

Germania a irosit 3 penaltyuri și a fost eliminată de Paraguay

La acest turneu, din SUA, Canada și Mexic, a avut încă o dată alt selecționer. Tânărul Julian Nagelsmann, 38 de ani. 

A câștigat grupa, cu 6 puncte, fără să impresioneze. 

  • 7-1 cu debutanta Curacao (a fost egalată), 2-1 cu Cote d’Ivoire (0-1 la pauză; golul succesului, în 90+4), 1-2 cu Ecuador. 

În „16-imi”, a primit iar gol, a fost 0-1 cu Paraguay după prima repriză. Havertz a egalat, dar Mannschaftul a pierdut în final.

Paraguayanul Gill, la penaltyul apărat lui Havertz. Foto: Imago Paraguayanul Gill, la penaltyul apărat lui Havertz. Foto: Imago
Paraguayanul Gill, la penaltyul apărat lui Havertz. Foto: Imago
  • 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay. La 2-4, adversarii au ratat două lovituri de pedeapsă, însă Tah a fost al treilea german care a irosit un penalty (a tras peste poartă; paraguayanul Gill a apărat șuturile lui Havertz și Woltemade) și Canale a transformat decisiv!
  • Prima dată când Germania pierde un meci la loviturile de departajare la CM. Le câștigase pe precedentele patru!
  • Până acum, numai Uli Stielike mai ratase la penaltyuri pentru Germania la Mondial, în 1982. Acum au ratat trei!

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