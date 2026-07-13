Polemică asupra arbitrului finalei Conflict intercontinental. Decizia FIFA divizizează lumea: cine va conduce ultimul act al Mondialului
Pierluigi Collina, fost mare „central” italian, șeful Comisiei Arbitrilor FIFA. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Polemică asupra arbitrului finalei Conflict intercontinental. Decizia FIFA divizizează lumea: cine va conduce ultimul act al Mondialului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 16:16
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 16:16
  • FIFA a păstrat un lot de 13 „centrali” pentru ultimele patru meciuri ale Campionatului Mondial. 
  • Cine va dirija finala CM 2026? Ce susține un fost arbitru englez. Ce scriu brazilienii. Ce pretind polonezii!
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Un subiect ce aprinde și împarte continentele la Campionatul Mondial: cine va fi arbitrul finalei?

FIFA a păstrat un grup de 13 „centrali” pentru ultimele patru partide ale competiției.

Ivan Barton (El Salvador) a fost delegat la prima semifinală, Franța - Spania.

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Clattenburg mizează pe un italian: Mariani

Mai rămân trei meciuri, dar lumea discută numai despre ultimul act și s-a declanșat polemica.

Englezul Mark Clattenburg, fost arbitru cunoscut, a susținut într-un podcast Daily Mail că italianul Maurizio Mariani va primi acest meci.

Maurizio Mariani, cel mai important arbitru italian al momentului. Foto: Imago Maurizio Mariani, cel mai important arbitru italian al momentului. Foto: Imago
Maurizio Mariani, cel mai important arbitru italian al momentului. Foto: Imago

A legat posibila lui alegere de compatrioții care conduc arbitrajul internațional (Pierluigi Collina - FIFA, Roberto Rosetti - UEFA) și chiar de originea președintelui FIFA, elvețianul Gianni Infantino.

Duel Brazilia vs Polonia: Sampaio - Marciniak. Sau va fi din afara zonei Europa - America de Sud?

Presa braziliană crede altceva. Wilton Sampaio, din Țara Cafelei, este foarte bine plasat.

Site-ul polonez Meczyki scrie că Szymon Marciniak ar putea intra în istorie drept primul „central” care arbitrează două finale de Mondial, după cea din 2022.

Marciniak a arbitrat ultima finală de Mondial, Foto: Imago Marciniak a arbitrat ultima finală de Mondial, Foto: Imago
Marciniak a arbitrat ultima finală de Mondial, Foto: Imago

Fiecare continent are un favorit sau mai mulți. După 28 de ani, nu ar fi exclus ca FIFA să ofere cel mai important meci unui arbitru din afara Europei și Americii de Sud.

5 europeni
au condus finala la ultimele zece Mondiale. Au mai fost delegați 3 sud-americani, un african și un arbitru din zona CONCACAF (America de Nord și Centrală)

Favoriții continentelor pentru arbitrul finalei CM

Pe cine vrea Asia

  • Alireza Faghani (Australia, 48 de ani; născut în Iran) - 3 meciuri la CM 2026. 

Pe cine vrea America de Nord

  • Ismail Elfath (SUA, 44) - 3 partide. 

Pe cine vrea America de Sud

  • Wilton Sampaio (Brazilia, 44) - 3 jocuri. 

Pe cine vrea Europa

  • Maurizio Mariani (Italia, 44) - 3 dueluri sau Slavko Vincic (Slovenia, 46) - 3 meciuri sau Szymon Marciniak (Polonia, 45) - două partide

Cine a arbitrat ultimele 10 finale CM

2022, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri

  • Szymon Marciniak (Polonia)

2018, Franța - Croația 4-2

  • Nestor Pitana (Argentina)

2014, Germania - Argentina 1-0 după prelungiri

  • Nicola Rizzoli (Italia)

2010, Olanda - Spania 0-1 după prelungiri

  • Howard Webb (Anglia)

2006, Italia - Franța 1-1, 5-3 la penaltyuri

  • Horacio Elizondo (Argentina)

2002, Germania - Brazilia 0-2

  • Pierluigi Collina (Italia)

1998, Brazilia - Franța 0-3

  • Said Belqola (Maroc)

1994, Brazilia - Italia 0-0, 3-2 la penaltyuri

  • Sandor Puhl (Ungaria)

1990, Germania - Argentina 1-0

  • Edgardo Codesal (Mexic)

1986, Argentina - RFG 3-2

  • Romualdo Arppi Filho (Brazilia)

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