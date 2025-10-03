Ngezana nu a fost convocat Fundașul FCSB, lăsat în afara lotului » Selecționerul Africii de Sud explică: „Ne-am învățat lecția” +21 foto
Ngezana nu a fost convocat Fundașul FCSB, lăsat în afara lotului » Selecționerul Africii de Sud explică: „Ne-am învățat lecția”

  • Hugo Broos (73 de ani), selecționerul Africii de Sud, l-a lăsat în afara lotului pe fundașul Siyabonga Ngezana (28 de ani).
  • Belgianul a explicat că și-a învățat lecția după incidentul care a dus la pierderea a trei puncte în Grupa C a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026.

În urmă cu câteva zile, FIFA a decis ca naționala Bafana Bafana să piardă cu 0-3, la „masa verde”, meciul cu Lesotho, din preliminariile CM 2026, deoarece l-a folosit pe Teboho Mokoena, care era suspendat.

Ngezana nu a fost convocat la naționala Africii de Sud: Ne-am învățat lecția”

Acum, Ngezana este suspendat și nu ar fi avut drept de joc pentru prima partidă a țării sale, cu Zimbabwe. Broos a ales să nu-l cheme nici pentru partida cu Rwanda.

„Ceea ce trebuie făcut pentru a ne asigura că astfel de greșeli nu se mai repetă este să luăm notițe în fiecare meci. Este atât de simplu.

Reiterez, nimeni nu trebuie învinuit pentru aceasta, pentru că a fost o greșeală. Adică, în momentul în care nici jucătorul însuși nu își amintește că a primit un cartonaș galben în noiembrie 2023, iar apoi a fost suspendat doi ani mai târziu, trebuie să înțelegem că a fost greșeala tuturor.

Dar recunosc că a fost o mare greșeală din partea noastră, a tuturor. Și acum toată lumea știe că o astfel de greșeală nu ar trebui să se mai întâmple niciodată.

Și nu se va mai întâmpla, pentru că Ngezana este suspendat și toți am luat la cunoștință asta”, a declarat selecționerul, conform sundayworld.co.za.

Aceasta este o lecție bună pentru noi. Pentru că acum avem aproximativ 25 de persoane la SAFA (Federația de fotbal din Africa de Sud) și în echipa mea tehnică care vor ține cont de astfel de lucruri. Nu putem să ratăm Cupa Mondială din America din cauza unor astfel de greșeli Hugo Broos, selecționer Africa de Sud

Înlocuitorul lui Ngezana în lotul național este tânărul Malibongwe Khoza (21 de ani) de la Mamelodi Sundowns.

În acest moment, Africa de Sud este pe locul 2 în Grupa C, a preliminariilor, zona africană, cu 14 puncte, la egalitate cu liderul Benin. Podiumul este completat de Nigeria, cu 11.

Programul Africii de Sud:

  • 10 octombrie: Zimbabwe - Africa de Sud
  • 14 octombrie: Africa de Sud - Rwanda

De precizat că doar prima clasată merge la Campionatul Mondial, iar până la finalul calificărilor, toate echipele din grupă mai au două meciuri de disputat.

3
prezențe are Africa de Sud la Cupa Mondială (1998, 2002 și 2010). Ultima a venit în calitate de gazdă a competiției

Ngezana a jucat ieri, în runda #2 din Europa League, în meciul pierdut de FCSB cu Young Boys, scor 0-2.

