„I-am dominat!” Bogdan Racovițan, de netrecut în victoria cu Universitatea Craiova: „Am controlat meciul”

RAKOW - U CRAIOVA 2-0. Fundașul Bogdan Racovițan (25 de ani) a dezvăluit cum a reușit formația din Polonia să se impună în fața trupei lui Mirel Rădoi.

Născut în Franța, Racovițan nu a evoluat niciodată în România, însă a adunat 4 selecții în echipa națională. Joi, stoperul a impresionat în partida cu echipa din Bănie.

Rakow - U Craiova 2-0 . Bogdan Racovițan, despre victoria echipei sale: „Am controlat meciul”

Racovițan consideră că balanța s-a înclinat și mai tare în favoarea echipei sale odată cu eliminarea lui Vladimir Screciu din minutul 53.

„Mă bucur că am câştigat. Cred că a fost un meci bun din partea noastră, am controlat meciul, a venit şi roşul care ne-a ajutat şi a venit şi al doilea gol.

Se putea orice la 1-0, dar cred că noi am controlat meciul. Am avut posesia şi cred că i-am controlat. Normal că sunt fericit. Îmi pare rău pentru Craiova, dar sunt fericit pentru mine. Am muncit mult după accidentare ca să ajung aici.

Tactica noastră nu a fost una specială, am încercat să ne facem jocul pe presing avansat, pe intensitate şi aici cred că i-am dominat pentru că nu au reuşit să iasă cu mingea ”, a precizat Bogdan Racovițan, potrivit primasport.ro.

Vladimir Screciu a fost eliminat și a izbucnit în lacrimi

În minutul 53, Pienko, aflat la aproximativ 25 de metri de poarta Universității Craiova, i-a pasat lui Jonatan Brunes.

Atacantul central al polonezilor a încercat să pătrundă printre fundașii olteni, însă Vladimir Screciu l-a faultat din postura de ultim apărător.

Inițial, „centralul” Ishmael Barbara a lăsat jocul să continue, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a analiza faza.

În urma consultării, maltezul a decis să-l elimine pe mijlocașul oltenilor. În acel moment, Vladmir Screciu a părăsit terenul cu lacrimi în ochi.

Programul Universității Craiova în Conference League

2 octombrie 2025, Rakow - Universitatea Craiova 0-2

0-2 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah

– vs FC Noah 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

- 1. FSV Mainz 05 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga

- Sparta Praga 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

