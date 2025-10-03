„I-am dominat!” Bogdan Racovițan, de netrecut în victoria cu Universitatea Craiova: „Am controlat meciul” +11 foto
Bogdan Racovițan. Foto: IMAGO
„I-am dominat!” Bogdan Racovițan, de netrecut în victoria cu Universitatea Craiova: „Am controlat meciul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 12:34
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 12:35
  • RAKOW - U CRAIOVA 2-0. Fundașul Bogdan Racovițan (25 de ani) a dezvăluit cum a reușit formația din Polonia să se impună în fața trupei lui Mirel Rădoi.

Născut în Franța, Racovițan nu a evoluat niciodată în România, însă a adunat 4 selecții în echipa națională. Joi, stoperul a impresionat în partida cu echipa din Bănie.

Rakow - U Craiova 2-0. Bogdan Racovițan, despre victoria echipei sale: „Am controlat meciul”

Racovițan consideră că balanța s-a înclinat și mai tare în favoarea echipei sale odată cu eliminarea lui Vladimir Screciu din minutul 53.

„Mă bucur că am câştigat. Cred că a fost un meci bun din partea noastră, am controlat meciul, a venit şi roşul care ne-a ajutat şi a venit şi al doilea gol.

Se putea orice la 1-0, dar cred că noi am controlat meciul. Am avut posesia şi cred că i-am controlat. Normal că sunt fericit. Îmi pare rău pentru Craiova, dar sunt fericit pentru mine. Am muncit mult după accidentare ca să ajung aici.

Tactica noastră nu a fost una specială, am încercat să ne facem jocul pe presing avansat, pe intensitate şi aici cred că i-am dominat pentru că nu au reuşit să iasă cu mingea”, a precizat Bogdan Racovițan, potrivit primasport.ro.

Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova
Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova

Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova
Vladimir Screciu a fost eliminat și a izbucnit în lacrimi

În minutul 53, Pienko, aflat la aproximativ 25 de metri de poarta Universității Craiova, i-a pasat lui Jonatan Brunes.

Atacantul central al polonezilor a încercat să pătrundă printre fundașii olteni, însă Vladimir Screciu l-a faultat din postura de ultim apărător.

Inițial, „centralul” Ishmael Barbara a lăsat jocul să continue, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a analiza faza.

În urma consultării, maltezul a decis să-l elimine pe mijlocașul oltenilor. În acel moment, Vladmir Screciu a părăsit terenul cu lacrimi în ochi.

Eliminare Vladimir Screciu 3.jpg
Eliminare Vladimir Screciu 3.jpg

Eliminare Vladimir Screciu.jpg Eliminare Vladimir Screciu 1.jpg Eliminare Vladimir Screciu 2.jpg Eliminare Vladimir Screciu 3.jpg Eliminare Vladimir Screciu 4.jpg
Programul Universității Craiova în Conference League

  • 2 octombrie 2025, Rakow - Universitatea Craiova 0-2
  • 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
craiova conference league rakow bogdan racovitan
