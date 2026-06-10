Ultimul dans la CM FOTO. Cele 19 vedete care sunt la Mondialul de adio. 3 nume, deasupra tuturor! +5 foto
Cinci nume mari care vor juca aproape sigur ultimul CM: Modric, De Bruyne, Ronaldo, Messi și Van Dijk (de la stânga la dreapta). Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Ultimul dans la CM FOTO. Cele 19 vedete care sunt la Mondialul de adio. 3 nume, deasupra tuturor!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 10:21
  • CM 2026 va fi ultima apariție la un turneu final global pentru 79 de internaționali. Cei mai importanți, Leo Messi, Cristiano Ronaldo și Luka Modric. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acesta este Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie) cu cele mai multe naționale și cei mai mulți jucători.

Grozăvii în America Mondialului Atacuri armate, șerpi, grevă! Trei lucruri care sperie în Statele Unite înaintea turneului final
Citește și
Grozăvii în America Mondialului Atacuri armate, șerpi, grevă! Trei lucruri care sperie în Statele Unite înaintea turneului final
Citește mai mult
Grozăvii în America Mondialului Atacuri armate, șerpi, grevă! Trei lucruri care sperie în Statele Unite înaintea turneului final
  • 16 echipe în plus față de CM 2022. 
  • 416 jucători în plus față de precedentul turneu final. 
48 de participante
vor fi la CM 2026 și 1.248 de jucători (loturi de 26)

Dacă la actuala ediție vor fi nu mai puțin de 891 de debutanți, 71,4% din totalul fotbaliștilor, o parte dintre vedetele competiției sunt la ultimul Mondial.

Opt jucători de peste 40 de ani

79 de internaționali, 6,3%, șase numai din Qatar, depășesc 35 de ani sau vor împlini 35 în timpul întrecerii americane.

Opt (cinci portari, un mijlocaș și doi atacanți) au peste 40 de ani:

  • Craig Gordon (portar, Scoția, 43).
  • Cristiano Ronaldo (atacant, Portugalia, 41). 
  • Luka Modric (mijlocaș, Croația, 40). 
  • Manuel Neuer (portar, Germania, 40).
Portughezul Cristiano Ronaldo
Portughezul Cristiano Ronaldo

Galerie foto (5 imagini)

Belgianul Kevin De Bruyne. Fotografii: Imago Argentinianul Leo Messi Croatul Luka Modric Portughezul Cristiano Ronaldo Olandezul Virgil van Dijk
+5 Foto
labels.photo-gallery
  • Guillermo Ochoa (portar, Mexic, 40). 
  • Edin Dzeko (atacant, Bosnia, 40). 
  • Muslera (portar, Uruguay, 40). 
  • Vozinha (portar, Capul Verde, 40). 

Niciunul nu va mai fi văzut aproape sigur la Mondialul din 2030.

Alte 13 staruri care trec de 35 de ani se pregătesc de ultimul Mondial

În afara lui Ronaldo, Modric, Neuer, Dzeko, Muslera și Ochoa, alte 13 nume mari vor dispărea foarte probabil de pe lista următorului turneu.

Toți acești jucători au peste 35 de ani.

  • Leo Messi (atacant, Argentina, 39). 
  • Nicolas Otamendi (apărător, Argentina, 38). 
  • Ivan Perisic (atacant, Croația, 37). 
  • Axel Witsel (mijlocaș, Belgia, 37). 
  • Marko Arnautovic (atacant, Austria, 37). 
  • David Ospina (portar, Columbia, 37). 
6 mijlocași,
6 atacanți, 4 portari și 3 apărători formează grupul de 19 staruri care vor juca ultimul Mondial
  • Jordan Henderson (mijlocaș, Anglia, 36). 
  • Kevin De Bruyne (mijlocaș, Belgia, 35). 
  • James Rodriguez (mijlocaș, Columbia, 35). 
  • Virgil van Dijk (apărător, Olanda, 35). 
  • N’Golo Kante  (mijlocaș, Franța, 35). 
  • Riyad Mahrez (atacant, Algeria, 35). 
  • Kalidou Koulibaly (apărător, Senegal, 35). 

Citește și

Suferința lui Koeman Selecționerul Olandei vorbește despre lupta soției sale cu cancerul: „După tratament, are efecte secundare două zile”
Campionatul Mondial
16:51
Suferința lui Koeman Selecționerul Olandei vorbește despre lupta soției sale cu cancerul: „După tratament, are efecte secundare două zile”
Citește mai mult
Suferința lui Koeman Selecționerul Olandei vorbește despre lupta soției sale cu cancerul: „După tratament, are efecte secundare două zile”
„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham,  acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”
Campionate
12:06
„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham, acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”
Citește mai mult
„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham,  acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
Campionatul Mondial cristiano ronaldo Leo Messi luka modric VEDETE retragere cm 2026
Știrile zilei din sport
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Superliga
10.06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Citește mai mult
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Campionatul Mondial
10.06
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Citește mai mult
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Campionatul Mondial
10.06
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026. Sume exorbitante
Citește mai mult
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Superliga
10.06
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:50
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 
08:45
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
09:05
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
22:53
A început treaba la Dinamo Nuno Campos a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial” + Pe cine nu vrea la echipă
A început treaba la Dinamo  Nuno Campos  a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial”  + Pe cine nu vrea la echipă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Campionatul Mondial
10.06
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Citește mai mult
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Tenis
10.06
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Citește mai mult
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
10.06
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
B365
09.06
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
Citește mai mult
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
11.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share