Ultimul dans la CM FOTO. Cele 19 vedete care sunt la Mondialul de adio. 3 nume, deasupra tuturor!

CM 2026 va fi ultima apariție la un turneu final global pentru 79 de internaționali. Cei mai importanți, Leo Messi, Cristiano Ronaldo și Luka Modric.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acesta este Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie) cu cele mai multe naționale și cei mai mulți jucători.

16 echipe în plus față de CM 2022.

416 jucători în plus față de precedentul turneu final.

48 de participante vor fi la CM 2026 și 1.248 de jucători (loturi de 26)

Dacă la actuala ediție vor fi nu mai puțin de 891 de debutanți, 71,4% din totalul fotbaliștilor, o parte dintre vedetele competiției sunt la ultimul Mondial.

Opt jucători de peste 40 de ani

79 de internaționali, 6,3%, șase numai din Qatar, depășesc 35 de ani sau vor împlini 35 în timpul întrecerii americane.

Opt (cinci portari, un mijlocaș și doi atacanți) au peste 40 de ani:

Craig Gordon (portar, Scoția, 43).

Cristiano Ronaldo (atacant, Portugalia, 41).

Luka Modric (mijlocaș, Croația, 40).

Manuel Neuer (portar, Germania, 40).

Guillermo Ochoa (portar, Mexic, 40).

Edin Dzeko (atacant, Bosnia, 40).

Muslera (portar, Uruguay, 40).

Vozinha (portar, Capul Verde, 40).

Niciunul nu va mai fi văzut aproape sigur la Mondialul din 2030.

Alte 13 staruri care trec de 35 de ani se pregătesc de ultimul Mondial

În afara lui Ronaldo, Modric, Neuer, Dzeko, Muslera și Ochoa, alte 13 nume mari vor dispărea foarte probabil de pe lista următorului turneu.

Toți acești jucători au peste 35 de ani.

Leo Messi (atacant, Argentina, 39).

Nicolas Otamendi (apărător, Argentina, 38).

Ivan Perisic (atacant, Croația, 37).

Axel Witsel (mijlocaș, Belgia, 37).

Marko Arnautovic (atacant, Austria, 37).

David Ospina (portar, Columbia, 37).

6 mijlocași, 6 atacanți, 4 portari și 3 apărători formează grupul de 19 staruri care vor juca ultimul Mondial

Jordan Henderson (mijlocaș, Anglia, 36).

Kevin De Bruyne (mijlocaș, Belgia, 35).

James Rodriguez (mijlocaș, Columbia, 35).

Virgil van Dijk (apărător, Olanda, 35).

N’Golo Kante (mijlocaș, Franța, 35).

Riyad Mahrez (atacant, Algeria, 35).

Kalidou Koulibaly (apărător, Senegal, 35).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport