Mondialul călătoriilor obositoare Trei naționale vor parcurge peste 9.000 km în grupe la CM 2026. Una va depăși 10.000 km!  

- Mondialul american va obliga echipele la deplasări pe distanțe mari în perioada turneului final, organizat de SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie.
După un sezon extenuant și dificil, urmează pentru jucători cel mai lung Campionat Mondial.
Va dura 39 de zile, între 11 iunie și 19 iulie, echipele având de parcurs distanțe mari între orașele-gazdă în SUA, Canada și Mexic.
Mexic, cea mai mică distanță. Curacao, cea mai mare
Site-ul canadian CSB a analizat zborurile pe care le vor face cele 48 de delegații în prima parte a turneului final: faza grupelor. Calculând inclusiv distanța de la cantonamentele lor.
Mexic, una dintre țările organizatoare, are cel mai scurt traseu: 1.007,2 km.
Celelalte gaze nu au fost scutite de drumuri obositoare.
- SUA: 3.441,6 km.
- Canada: 6.724,2 km.
Cele mai lungi călătorii le va avea naționala Curacao, una dintre debutante.
Selecționata caraibiană este urmată de Bosnia (9.497 km) și Austria (9.243 km).
Anglia, 9.000 km! Canada, cel mai lung drum pentru un joc
Dintre formațiile importante, Anglia este cea mai afectată (8.979,2 km).
Alte șase naționale mari, la CM 2026:
- Germania - 6.340,6 km
- Spania - 5.441 km
- Brazilia - 3.775,8 km
- Olanda - 3.579,2 km
- Argentina - 2.995 km
- Franța - 1.548,8 km.
Cele mai lungi distanțe pentru un meci le vor parcurge Canada, Bosnia și Iordania.
- Canada (jocul 1, cu Bosnia, la Toronto) - 6.715,4 km.
- Bosnia (jocul 1, contra Canadei, la Toronto) - 5.354,6 km.
- Iordania (jocul 3, cu Argentina, la Dallas) - 5.212,4 km.