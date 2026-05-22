Campionatul Mondial FIFA 2026 va fi cel mai toxic organizat vreodată în fotbal și sport, susțin cercetătorii.

De mult timp, acest Campionat Mondial este în centrul atenției. Negativ. Cel mai controversat turneu final din istorie.

O mulțime de aspecte întunecate legate de CM 2026: războiul cu Iran, scandaluri interne declanșate de Donald Trump, prețurile șocante ale biletelor la meciuri, fanii din lumea întreagă arătând spre FIFA și Gianni Infantino.

Și n-au fost singurele motive de îngrijorare. Avertismentul lansat împotriva președintelui american, care încearcă să ascundă abuzurile sale în spatele competiției, neliniștește: „Fotbalul e o armă”.

20 de zile au mai rămas până la startul Campionatului Mondial (11 iunie - 19 iulie)

FIFA, acuzată: Mondialul cu 9 milioane de tone CO2

Mai mult. The Guardian susține că Mondialul din SUA, Canada și Mexic va fi cel mai toxic all-time, cel mai poluant.

Cu emisii totale de gaze cu efect de seră de aproape două ori mai mari decât media istorică.

Principalul motiv: CM cu 48 de echipe (16 în plus față de edițiile precedente), organizat în trei țări, presupunând călătorii dese și lungi ale delegațiilor oficiale și fanilor.

9 milioane de tone de dioxid de carbon vor fi provocate de acest Mondial, o estimare moderată a cercetătorilor. 7,7 milioane, cauzate de transportul aerian, de peste patru ori mai mare decât media CM 2010-2022.

13,7 milioane de tone CO2 ar fi estimarea cea mai rea pentru transportul aerian în perioada Mondialului

Mondialul ar putea fi cauza a 70.000 de decese premature

Turneul american poate avea consecințe tragice. Cercetătorul american Tim Walters are estimări mult mai dramatice.

El vorbește de 70 de milioane de tone de dioxid de carbon cauzate de CM 2026, care ar duce la 70.000 de decese premature!

Concluzia The Guardian: ar fi cel mai mortal eveniment sportiv organizat vreodată!

Legat de același subiect, al poluării, cotidianul britanic acuză FIFA și de acordul cu Aramco, cea mai mare companie de petrol din lume și cel mai mare emițător corporativ de gaze cu efect de seră:

„Aramco e responsabil de peste 4% din totalul emisiilor în ultimii 60 de ani”.

