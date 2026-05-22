Cel mai mortal turneu! Oamenii de știință avertizează ce poate însemna Mondialul american +6 foto
Mondialul cu o explozie de dioxid de carbon. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Cel mai mortal turneu! Oamenii de știință avertizează ce poate însemna Mondialul american

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 16:10
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 16:10
  • Campionatul Mondial FIFA 2026 va fi cel mai toxic organizat vreodată în fotbal și sport, susțin cercetătorii.

De mult timp, acest Campionat Mondial este în centrul atenției. Negativ. Cel mai controversat turneu final din istorie.

O mulțime de aspecte întunecate legate de CM 2026: războiul cu Iran, scandaluri interne declanșate de Donald Trump, prețurile șocante ale biletelor la meciuri, fanii din lumea întreagă arătând spre FIFA și Gianni Infantino.

„Mulțumesc că mă iubiți. Și eu vă iubesc!” Pep Guardiola, mesaj emoționant la despărțirea de Manchester City: „Nu mă întrebați de ce plec”
Citește și
„Mulțumesc că mă iubiți. Și eu vă iubesc!” Pep Guardiola, mesaj emoționant la despărțirea de Manchester City: „Nu mă întrebați de ce plec”
Citește mai mult
„Mulțumesc că mă iubiți. Și eu vă iubesc!” Pep Guardiola, mesaj emoționant la despărțirea de Manchester City: „Nu mă întrebați de ce plec”

Și n-au fost singurele motive de îngrijorare. Avertismentul lansat împotriva președintelui american, care încearcă să ascundă abuzurile sale în spatele competiției, neliniștește: „Fotbalul e o armă”.

20 de zile
au mai rămas până la startul Campionatului Mondial (11 iunie - 19 iulie)

FIFA, acuzată: Mondialul cu 9 milioane de tone CO2

Mai mult. The Guardian susține că Mondialul din SUA, Canada și Mexic va fi cel mai toxic all-time, cel mai poluant.

Cu emisii totale de gaze cu efect de seră de aproape două ori mai mari decât media istorică.

FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (3).jpg
FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (3).jpg

Galerie foto (6 imagini)

FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (1).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (2).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (3).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (4).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Principalul motiv: CM cu 48 de echipe (16 în plus față de edițiile precedente), organizat în trei țări, presupunând călătorii dese și lungi ale delegațiilor oficiale și fanilor.

  • 9 milioane de tone de dioxid de carbon vor fi provocate de acest Mondial, o estimare moderată a cercetătorilor. 7,7 milioane, cauzate de transportul aerian, de peste patru ori mai mare decât media CM 2010-2022. 
13,7 milioane de tone CO2
ar fi estimarea cea mai rea pentru transportul aerian în perioada Mondialului

Mondialul ar putea fi cauza a 70.000 de decese premature

Turneul american poate avea consecințe tragice. Cercetătorul american Tim Walters are estimări mult mai dramatice.

El vorbește de 70 de milioane de tone de dioxid de carbon cauzate de CM 2026, care ar duce la 70.000 de decese premature!

Stadionul MetLife FOTO Imago
Stadionul MetLife FOTO Imago

Galerie foto (4 imagini)

Stadionul MetLife FOTO Imago Stadionul MetLife FOTO Imago Stadionul MetLife FOTO Imago Stadionul MetLife FOTO Imago
+4 Foto
labels.photo-gallery

Concluzia The Guardian: ar fi cel mai mortal eveniment sportiv organizat vreodată!

Legat de același subiect, al poluării, cotidianul britanic acuză FIFA și de acordul cu Aramco, cea mai mare companie de petrol din lume și cel mai mare emițător corporativ de gaze cu efect de seră:

„Aramco e responsabil de peste 4% din totalul emisiilor în ultimii 60 de ani”. 

Citește și

Românul închide poarta! FOTO+VIDEO. Goalkeeperul care impresionează Germania, imbatabil în barajul Bundesligii
Campionate
13:46
Românul închide poarta! FOTO+VIDEO. Goalkeeperul care impresionează Germania, imbatabil în barajul Bundesligii
Citește mai mult
Românul închide poarta! FOTO+VIDEO. Goalkeeperul care impresionează Germania, imbatabil în barajul Bundesligii
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Liga Campionilor
11:45
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
FIFA SUA Campionatul Mondial cm 2026 poluare dioxid de carbon
Știrile zilei din sport
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Volei
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Citește mai mult
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Superliga
00:12
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește mai mult
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Campionate
22.05
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Citește mai mult
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Campionate
22.05
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:29
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
11:30
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
09:57
„Va merita Balonul de Aur” Laude pentru Kvaratskhelia, care vine la amicalul cu România direct de la finala Champions League
„Va merita Balonul de Aur” Laude pentru Kvaratskhelia , care vine la amicalul cu România direct de la finala Champions League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Top stiri
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Nationala
09:00
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Citește mai mult
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Superliga
22.05
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Citește mai mult
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Liga Campionilor
22.05
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
B365
21.05
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
Citește mai mult
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 25 rapid 15 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share