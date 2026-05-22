Dennis Man (27 de ani) a fost propus de un fost atacant al lui PSV, Ajax și Alkmaar în campionatul Angliei.

Dacă rămâne la Eindhoven, „tricolorul” va avea un duel dur pentru titularizare după un prim sezon bun în Țările de Jos.

Dennis Man a reușit cel mai bun sezon al carierei. Titular, marcator, pasator, „tricolorul” a cucerit primul titlu de campion în fotbal chiar în anul de debut la PSV Eindhoven.

Eredivisie: 25 de meciuri, 7 goluri, 7 assisturi.

Champions League: 8 partide, două goluri.

Cupa Olandei: două dueluri, două goluri.

18 goluri a influențat Dennis Man în 35 de întâlniri la PSV în toate competițiile (2.058 de minute, 59 în medie pe meci)

„Man are forță și viteză. Poate juca în într-o asemenea ligă”

Un fost internațional danez, Kenneth Perez, 51 de ani, ex-atacant la trei mari cluburi batave, PSV, Ajax și AZ, actual analist la ESPN, l-a apreciat de la început pe Man.

Acesta crede că numai trei jucători din campionatul Țărilor de Jos pot evolua în Premier League. Iar unul dintre ei este Dennis.

„Sunt mare fan al lui Dennis Man. El poate juca într-o asemenea ligă. Are forță și viteză”, a afirmat Perez în emisiunea Voetbalpraat, potrivit Voetbalprimeur.nl.

Man, duel cu Perisic pe extremă

Olandezii l-au avertizat pe Man și după un sezon în care s-a remarcat.

„A demonstrat că are clasă, dar e inconstant”, s-a spus despre atacantul în vârstă de 27 de ani.

Jurnaliștii locali susțin că Dennis nu va fi sigur de un loc în formula de start la Eindhoven în viitorul sezon.

„Să se teamă”, i s-a transmis. Van Bommel va reveni pe teren, aripă stânga, după ruptura de ligamente încrucișate.

Se așteaptă ca Perisic să joace din nou extremă dreapta. Acolo va fi cel mai tare duel la PSV: Man vs Perisic.

