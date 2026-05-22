Îl vede pe Man în Premier League! Un nume important din fotbalul olandez crede că extrema lui PSV poate reuși în elita Angliei: „Sunt mare fan” +16 foto
Dennis Man, cu trofeul și medalia de campion al Olandei. Foto: Imago
Stranieri

Îl vede pe Man în Premier League! Un nume important din fotbalul olandez crede că extrema lui PSV poate reuși în elita Angliei: „Sunt mare fan”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 12:34
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 12:34
  • Dennis Man (27 de ani) a fost propus de un fost atacant al lui PSV, Ajax și Alkmaar în campionatul Angliei. 
  • Dacă rămâne la Eindhoven, „tricolorul” va avea un duel dur pentru titularizare după un prim sezon bun în Țările de Jos. 

Dennis Man a reușit cel mai bun sezon al carierei. Titular, marcator, pasator, „tricolorul” a cucerit primul titlu de campion în fotbal chiar în anul de debut la PSV Eindhoven.

„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește și
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
  • Eredivisie: 25 de meciuri, 7 goluri, 7 assisturi. 
  • Champions League: 8 partide, două goluri. 
  • Cupa Olandei: două dueluri, două goluri.
18 goluri
a influențat Dennis Man în 35 de întâlniri la PSV în toate competițiile (2.058 de minute, 59 în medie pe meci)

„Man are forță și viteză. Poate juca în într-o asemenea ligă”

Un fost internațional danez, Kenneth Perez, 51 de ani, ex-atacant la trei mari cluburi batave, PSV, Ajax și AZ, actual analist la ESPN, l-a apreciat de la început pe Man.

Acesta crede că numai trei jucători din campionatul Țărilor de Jos pot evolua în Premier League. Iar unul dintre ei este Dennis.

Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (7).jpg
Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (7).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (1).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (2).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (3).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (4).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

„Sunt mare fan al lui Dennis Man. El poate juca într-o asemenea ligă. Are forță și viteză”, a afirmat Perez în emisiunea Voetbalpraat, potrivit Voetbalprimeur.nl.

Man, duel cu Perisic pe extremă

Olandezii l-au avertizat pe Man și după un sezon în care s-a remarcat.

„A demonstrat că are clasă, dar e inconstant”, s-a spus despre atacantul în vârstă de 27 de ani.

Jurnaliștii locali susțin că Dennis nu va fi sigur de un loc în formula de start la Eindhoven în viitorul sezon.

„Să se teamă”, i s-a transmis. Van Bommel va reveni pe teren, aripă stânga, după ruptura de ligamente încrucișate.

Se așteaptă ca Perisic să joace din nou extremă dreapta. Acolo va fi cel mai tare duel la PSV: Man vs Perisic.

Citește și

„Man să se teamă” A cucerit primul titlu al carierei, dar olandezii îl avertizează asupra viitorului la PSV. Ce i se  reproșează
Stranieri
16:53
„Man să se teamă” A cucerit primul titlu al carierei, dar olandezii îl avertizează asupra viitorului la PSV. Ce i se reproșează
Citește mai mult
„Man să se teamă” A cucerit primul titlu al carierei, dar olandezii îl avertizează asupra viitorului la PSV. Ce i se  reproșează
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Nationala
12:15
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Citește mai mult
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
olanda Premier League PSV Eindhoven eredivisie dennis man
Știrile zilei din sport
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Volei
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Citește mai mult
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Superliga
00:12
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește mai mult
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Campionate
22.05
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Citește mai mult
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Campionate
22.05
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:29
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
11:30
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Top stiri
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Nationala
09:00
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Citește mai mult
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Superliga
22.05
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Citește mai mult
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Liga Campionilor
22.05
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
B365
21.05
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
Citește mai mult
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 25 rapid 15 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share