Andoni Iraola (43 de ani) ar fi favorit să-l înlocuiască pe Arne Slot la Liverpool.

Antrenorul spaniol se va despărți de Bournemouth la finalul acestui sezon.

Campioană a Angliei în stagiunea precedentă, Liverpool a avut un sezon sub așteptări, în ciuda sumei enorme investite în transferuri, vara trecută.

„Cormoranii” au obținut un singur punct în ultimele trei meciuri și, deși sunt încă pe un loc de Liga Campionilor, demiterea lui Slot a reapărut în discuție

Arne Slot, pe picior de plecare de la Liverpool

Într-o postare publicată pe contul său personal de X, jurnalistul Chris Royce a dezvăluit că Liverpool ar urma să renunțe la serviciile tehnicianului olandez la capătul acestui sezon.

Înainte de a lua această decizie, board-ul de pe Anfield s-ar fi consultat și cu liderii vestiarului.

„Consiliul de administrație al lui Liverpool a decis să nu continue cu Arne Slot ca manager pentru sezonul 2026-2027.

După ce anterior au vrut să-o acorde lui Slot mai mult timp pentru a schimba lucrurile, decizia de a-l demite a fost luată în weekend-ul trecut, în urma discuțiilor cu liderii vestiarului.

Slot urmează să conducă ultimul meci al sezonului pentru Liverpool, duminică.

Conducerea clubului Liverpool intenționează să-l înlocuiască pe Slot cu un antrenor principal, nu cu un manager, de aceea nu manifestă interes față de Xabi Alonso.

Nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la înlocuitorul lui Slot”, a scris Chris Royce

EXCLUSIVE: The Liverpool board have decided NOT to continue with Arne Slot as manager for the 26/27 season.



Having previously opted to give Slot more time to turn things around, the decision to sack Slot was made over the weekend following conversations with senior players. #LFC — Chris Royce (@ChrisRoyceWords) May 21, 2026

Andoni Iraola ar urma să-l înlocuiască pe Slot

Principalul favorit să-l înlocuiască pe batav ar fi Andoni Iraola, scrie football365.com.

Antrenorul spaniol se va despărți de Bournemouth la finalul acestui sezon, după o stagiune în care a făcut minuni la cârma echipei, în condițiile în care mai mulți jucători importanți au părăsit echipa.

Înaintea ultimei etape de Premier League, „cireșele” sunt pe locul 6 și încă mai speră la o poziție de Liga Campionilor.

AEK Larnaca, Mirandes și Rayo Vallecano sunt echipele pe care le-a mai antrenat Iraola

Iraola a fost în tratative cu Chelsea

Recent, Chelsea l-a instalat în funcția de antrenor pe Xabi Alonso, legendarul mijlocaș al celor de la Liverpool.

În cazul în care negocierile cu fostul tehnician al celor de la Real Madrid nu s-ar fi materializat, londonezii aveau alte trei nume pe listă:

Andoni Iraola de la Bournemouth

Marco Silva de la Fulham

Oliver Glasner de la Crystal Palace.

