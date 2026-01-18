Închisoare pentru fotbal pe stradă! Mondialul din 2026 schimbă o lege incredibilă din SUA: „Era o prostie”

Los Angeles are o lege veche de 80 de ani care interzice orice sport cu mingea, inclusiv fotbalul, pe stradă și în parcuri publice. Pedeapsa e neașteptat de aspră!

Această regulă dispare în curând în anul în care Los Angeles este unul dintre orașele-gazdă la CM 2026. S-a votat pentru abrogarea ei!

După 32 de ani, Statele Unite ale Americii găzduiesc din nou Campionatul Mondial de fotbal.

Dacă în 1994 au organizat singure turneul final, acum au alte două țări alături, Canada și Mexic.

Prima ediție de CM cu 48 de echipe se va juca în premieră în trei țări diferite.

Interzis să joci fotbal pe stradă în Los Angeles

O ocazie a americanilor și de a modifica anumite legi vechi care aveau legătură cu fotbalul, cu sportul de masă. Cu jocul pe stradă.

În Los Angeles, există o lege în vigoare din 1945 care interzice orice sport cu mingea, inclusiv fotbalul (soccer) și fotbalul american, pe străzile rezidențiale liniștite și în multe parcuri publice din oraș.

„Este o prostie”, a declarat Bob Blumenfield, membru al Consiliului Local din Los Angeles, referindu-se la interdicția prevăzută în secțiunea 56.16 a codului LA, potrivit NBC.

Amendă de 1.000 de dolari și până la 6 luni după gratii pentru fotbal în Los Angeles

Un vot unanim, 14-0, prin care Consiliul a decis să însărcineze avocatul municipal să elaboreze o ordonanță pentru abrogarea secțiunii 56.16.

Încălcarea acestei legi era aspru pedepsită. Cu o amendă de 1.000 de dolari (echivalentul a 862 de euro ori a 4.390 de lei) și până la șase luni de închisoare!

„Nicio persoană nu are dreptul să se joace cu mingea sau să practice un joc sportiv cu o minge pe orice stradă sau trotuar sau în orice parc public, cu excepția acelor zone rezervate în astfel de scopuri”, se preciza în acea secțiune a legii.

În orașul Los Angeles, este infracțiune pedepsită cu 1.000 de dolari amendă și până la 6 luni de închisoare ca un părinte să joace mingea cu copilul lui pe trotuarul din fața casei. O lege neobișnuit de prostească. Bob Blumenfield, în moțiunea de abrogare a legii

