Meciuri trucate pentru pariuri Cum erau recrutați jucătorii și ce sume primeau pentru a scădea nivelul în meciuri

Autoritățile americane au descoperit o schemă de trucare de meciuri folosită în NCAA și în Superliga Chineză de baschet.

Jucători de la 17 colegii universitare sunt implicați în anchetă.

O schemă privind trucarea de meciuri din NCAA (n.r. - organismul național american care guvernează sporturile universitare) a luat amploare anul trecut.

Acuzațiile, depuse la tribunalul federal din Philadelphia, includ luare de mită, fraudă electronică și conspirație.

Inițiatorii trucării meciurilor au testat schema în două etape din Superliga Chineză de baschet, în anul 2023.

Operațiunea a fost mutată în baschetul universitar din Statele Unite, în 2025, iar jucătorii erau recrutați de agenți ai caselor de pariuri.

Sportivii primeau între 10.000 și 30.000 de dolari pentru a o lăsa mai moale în timpul meciurilor , potrivit edition.cnn.com.

Tribunalul Federal din Philadelphia a anunțat că 39 de baschetbaliști din NCAA , de la 17 echipe diferite, sunt implicați în trucarea și încercarea de trucare a 29 de meciuri.

Dintre inculpați, 15 au jucat în primul eșalon NCAA, 5 în ediția precedentă și Antonio Blakeney, jucătorul utilizat în schema de trucare de meciuri în China.

Restul inculpaților au îndeplinit roluri de intermediari, prin care recrutau alți jucători și plasau pariurile care nu au fost depistate de case.

Casele de pariuri nu ar fi plătit acele sume dacă ar fi știut că inculpații au trucat acele jocuri Documentul Tribunalului Federal din Philadelphia

Printre sportivii implicați se află Simeon Cottle, Carlos Hart, Oumar Koureissi și Camian Shell, care evoluează în continuare în NCAA. Ancheta este în desfășurare.

În ultimul an, 10 jucători au primit interdicții pe viață, din partea NCAA, din cauza implicării în pariuri sportive.

Sportivii au primit interdicție la pariuri

În 2018, Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat o interdicție federală privind jocurile de noroc, determinând unele state să o legalizeze în grade diferite.

NCAA nu permite sportivilor sau personalului să parieze pe meciurile universitare, dar a permis pentru scurt timp sportivilor-studenți să parieze pe sporturi profesioniste anul trecut.

În noiembrie, însă, a anula această decizie.

Procurorul american David Metcalf a declarat reporterilor din Philadelphia că acest caz reprezintă o „corupere semnificativă a integrității sportului”.

Veniturile din jocurile de noroc au depășit 11 miliarde de dolari în primele trei trimestre ale anului trecut, potrivit Asociației Americane de Jocuri de Noroc, o creștere cu peste 13% față de anul precedent.

