Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia
Umit Karan, fostul atacant al lui Galatasaray Foto: Imago
Diverse

Theodor Jumătate
Publicat: 17.01.2026, ora 12:41
Actualizat: 17.01.2026, ora 12:41
  • Umit Karan, 49 de ani, reținut de poliție, trimis după gratii în urma audierii la tribunal pentru implicarea în scandalul drogurilor. 
  • Fostul atacant a cucerit titlul de campion al Turciei cu Mircea Lucescu antrenor la Galatasaray. Nu s-a înțeles cu Gică Hagi la Istanbul. 

Două scandaluri majore au lovit Turcia în ultima perioadă, afectând și lumea fotbalului.

Primul, cel al pariurilor și blaturilor, cu sute de jucători, arbitri și oficiali arestați.

Al doilea, al drogurilor, multe personalități ajungând după gratii. Printre ele, președintele lui Fenerbahce, Sadettin Saran.

Umit Karan, multiple acuzații legate de narcotice

Ultimul nume important reținut din cauza stupefiantelor a fost Umit Karan, ex-atacant turc, opt sezoane la Galatasaray, între 2001 și 2009.

Karan, 49 de ani, a fost ridicat de poliție pe aeroportul Sabiha Gokcen din Istanbul.

Umit Karan, pe stadionul Steaua, la FCSB - Galatasaray 1-0, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, în august 2008, după 2-2 la Istanbul Foto: Imago
Umit Karan, pe stadionul Steaua, la FCSB - Galatasaray 1-0, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, în august 2008, după 2-2 la Istanbul Foto: Imago

Vineri, a fost audiat în fața judecătorului, care a decis arestarea lui, potrivit popularului cotidian local Sabah.

Acuzațiile împotriva lui Karan: „Vânzare, oferire spre vânzare, expediere, transport, depozitare, cumpărare, acceptare sau deținere de substanțe narcotice”.

Karan a cucerit titlul cu Lucescu la Galatasaray. Forțat să plece de Hagi

Umit a ajuns la Galatasaray în vara lui 2001 (după retragerea lui Gică Hagi), cumpărat de club la dorința lui Mircea Lucescu.

2,5 milioane de euro
a fost suma cu care l-a achiziționat Galatasaray pe Umit Karan, de la Genclerbirligi

A cucerit titlul în Super Lig de la primul sezon la galben-roșii, cu Lucescu pe bancă.

Gică Hagi a câștigat Cupa Turciei la Galatasaray în sezonul 2004-2005 Foto: Imago
Gică Hagi a câștigat Cupa Turciei la Galatasaray în sezonul 2004-2005 Foto: Imago

Atacantul a rămas opt stagiuni la „Cim-Bom-Bom”, cu excepția a șase luni (februarie-iulie 2005), când Gică Hagi l-a cedat împrumut la Ankaraspor în primul său mandat la Galata.

3 titluri
de campion a cucerit Umit Karan la Galatasaray: 2002, 2006, 2008

turcia mircea lucescu gica hagi galatasaray Umit Karan arestat droguri super lig
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share