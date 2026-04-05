Cine îmbracă echipele la CM 2026 Ce branduri sportive au ales cele 48 de naționale calificate la turneul final

- Se știu toate naționalele care vor participa la CM 2026. Care sunt brandurile sportive care vor îmbrăca echipele, mai jos.
- Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.
În această săptămână s-au stabilit ultimele echipe care au obținut biletele pentru Mondialul din această vară. Este vorba de Bosnia, Cehia, Turcia, Suedia, RD Congo și Irak.
Branduri care vor asigura echipamentele naționalelor calificate la Mondial
Astfel, după ce s-au stabilit toate participantele la Campionatul Mondial din vara acestui an, au fost dezvăluite și brandurile sportive care le vor asigura echipamentele.
Adidas va îmbrăca cele mai multe naționale, 14 la număr, în timp ce Nike se va ocupa de 12, iar Puma de 11 echipe.
- Adidas: Mexic, Africa de Sud, Qatar, Scoția, Germania, Curacao, Japonia, Suedia, Belgia, Spania, Arabia Saudită, Argentina, Algeria, Columbia
- Nike: Coreea de Sud, Canada, Brazilia, SUA, Australia, Turcia, Olanda, Uruguay, Franța, Norvegia, Anglia, Croația
- Puma: Cehia, Elveția, Maroc, Paraguay, Coasta de Fildeș, Egipt, Noua Zeelandă, Senegal, Austria, Portugalia, Ghana
În afara de acestea, alte branduri vor îmbrăca 11 echipe naționale. Este vorba de:
- Reebok: Panama
- 7Saber: Uzbekistan
- Umbro: RD Congo
- Jako: Irak
- Capelli Sport: Capul Verde
- Majid: Iran
- Kappa: Tunisia
- Marathon: Ecuador
- Saeta: Haiti
- Kelme: Bosnia, Iordania
Tot mai multe naționale calificate la Campionatul Mondial și-au prezentat echipamentele.
Cu două luni înainte de începerea turneului final, sunt deja cunoscute echipamentele țărilor gazdă, SUA, Mexic și Canada, dar și cel al Argentinei, campioana mondială din 2022.
Galerie foto (23 imagini)
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama