Cine îmbracă echipele la CM 2026 Ce branduri sportive au ales cele 48 de naționale calificate la turneul final

Se știu toate naționalele care vor participa la CM 2026. Care sunt brandurile sportive care vor îmbrăca echipele, mai jos.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

În această săptămână s-au stabilit ultimele echipe care au obținut biletele pentru Mondialul din această vară. Este vorba de Bosnia, Cehia, Turcia, Suedia, RD Congo și Irak.

Branduri care vor asigura echipamentele naționalelor calificate la Mondial

Astfel, după ce s-au stabilit toate participantele la Campionatul Mondial din vara acestui an, au fost dezvăluite și brandurile sportive care le vor asigura echipamentele.

Adidas va îmbrăca cele mai multe naționale, 14 la număr, în timp ce Nike se va ocupa de 12, iar Puma de 11 echipe.

Adidas : Mexic, Africa de Sud, Qatar, Scoția, Germania, Curacao, Japonia, Suedia, Belgia, Spania, Arabia Saudită, Argentina, Algeria, Columbia

Nike : Coreea de Sud, Canada, Brazilia, SUA, Australia, Turcia, Olanda, Uruguay, Franța, Norvegia, Anglia, Croația

Puma: Cehia, Elveția, Maroc, Paraguay, Coasta de Fildeș, Egipt, Noua Zeelandă, Senegal, Austria, Portugalia, Ghana

În afara de acestea, alte branduri vor îmbrăca 11 echipe naționale. Este vorba de:

Reebok : Panama

7Saber : Uzbekistan

Umbro : RD Congo

Jako : Irak

Capelli Sport : Capul Verde

Majid : Iran

Kappa : Tunisia

Marathon : Ecuador

Saeta : Haiti

Kelme: Bosnia, Iordania

Tot mai multe naționale calificate la Campionatul Mondial și-au prezentat echipamentele.

Cu două luni înainte de începerea turneului final, sunt deja cunoscute echipamentele țărilor gazdă, SUA, Mexic și Canada, dar și cel al Argentinei, campioana mondială din 2022.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

