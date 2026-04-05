CS Dinamo explică blocajul Ce urmează, după ce ANAF a cerut amânarea deciziilor de la stadionul din Ștefan cel Mare: „Nu au putut fi anticipate”

Demolarea lojilor de la Tribuna Oficială a stadionului Dinamo este blocată temporar din cauza situației juridice complicate: acestea aparțin ACS FC Dinamo București, aflată în faliment, iar ANAF a cerut amânarea deciziilor până la realizarea unei analize de rentabilitate.

Într-un răspuns pentru GOLAZO.ro, CS Dinamo București explică demersurile făcute pentru deblocarea situației și anunță că lucrările la noua arenă continuă, în paralel, pe alte segmente ale șantierului.

Situația lojilor de la Tribuna Oficială a vechiului stadion Dinamo, care blochează parțial procesul de demolare, este în continuare în atenția autorităților și a clubului.

Într-un răspuns transmis pentru GOLAZO.ro, CS Dinamo București oferă primele explicații oficiale despre impasul generat de statutul juridic al acestor construcții.

CS Dinamo explică blocajul demolării lojilor: „Situații care nu au putut fi anticipate”

Reprezentanții clubului susțin că situația este gestionată în mod constant, în colaborare cu toate entitățile implicate în proiectul noii arene Dinamo.

„Clubul Sportiv Dinamo se află într-un permanent contact cu toate instituțiile şi persoanele juridice implicate în edificarea noii arene multifuncționale, astfel încât să poată fi depășite toate situațiile care apar pe parcursul lucrărilor şi care nu au putut fi anticipate” , au transmis oficialii pentru GOLAZO.ro.

Problema principală este reprezentată de cele două loji de la tribuna oficială, care nu aparțin statului sau clubului, ci se află în patrimoniul ACS FC Dinamo București, cunoscută ca „Dinamo Badea”, aflată în faliment din 12 noiembrie 2025.

Demolarea tribunei oficiale, în etapa a doua

Potrivit CS Dinamo, există deja un dialog cu lichidatorul judiciar al entității aflate în faliment, iar clubul Ministerului Afacerilor Interne mizează pe o rezolvare relativ rapidă.

„Situația lojilor de la tribuna oficială face obiectul unor corespondențe cu lichidatorul falimentarei ACSFCD şi suntem convinși că într-un timp relativ scurt vor fi găsite soluții pentru deblocarea situației.

Oricum, demolarea tribunei oficiale face parte din etapa a doua a lucrărilor generale de demolare şi se suprapune cu etapa întâi de construire”, se arată în comunicat.

În acest moment, demolarea acestor structuri nu poate fi realizată fără acordul creditorilor, ceea ce a dus la amânări succesive în procesul de desființare completă a Tribunei Oficiale.

ANAF, instituția-cheie în luarea deciziei

Un rol esențial îl are ANAF, în calitate de creditor al „Dinamo Badea”. CS Dinamo anunță că va iniția o corespondență oficială cu instituția în perioada următoare.

„În perioada imediat următoare CS Dinamo va iniția o corespondență cu creditorul ANAF, cel care a solicitat prorogarea termenului în Adunarea Generală a creditorilor ACSFCD, comunicându-i acestuia toate demersurile făcute de CS Dinamo în perioada 2017-2023, privind bunurile ACSFCD aflate în Complexul Sportiv Dinamo.

Totodată, vom solicita avizul ANAF pentru continuarea demontării celor două loji, activitate care nu aduce prejudicii materiale creditorilor, în sensul în care aceştia au bani de recuperat din valorificarea bunurilor ACSFCD”, precizează reprezentanții clubului.

Șantierul continuă fără întrerupere

Chiar și în aceste condiții, lucrările la stadion merg mai departe. Clubul anunță o serie de intervenții importante care vor fi realizate în perioada imediat următoare:

devierea magistralelor de apă potabilă

desființarea a două branșamente de gaz existente pe stadion

devierea unui cablu electric care alimentează terenul sintetic

lucrări de viabilizare a spațiilor de construcție

ANAF a blocat demolarea lojilor

Demolarea celor două loji metalice nu poate avea loc fără acordul creditorilor ASFC Dinamo București. Lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL a convocat Adunarea Generală a Creditorilor la data de 19 martie 2026. Cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demontării, ridicării și transportării în vederea depozitării la o altă locație, a extinderilor Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B – edificate pe structură metalică, amplasate în incinta imobilului aflat în proprietatea Statului Român și administrat de Clubul Sportiv DINAMO București;

2. Avansarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de efectuarea operațiunilor de demontare, ridicare și transportare în vederea depozitării celor două structuri aflate în patrimoniul debitoarei, la o altă locație, în condiții de siguranță și conservare corespunzătoare a bunurilor;

3. Aprobarea/respingerea propunerii lichidatorului judiciar de casare a Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B, aflate în patrimoniul debitoarei;

4. Aprobarea valorificării ca și deșeu de fier a bunurilor mobile casate la punctul 3, respectiv a componentelor metalice rezultate din dezmembrarea celor două loji, la cel mai bun preț oferit ca urmare a selecției de oferte organizată de lichidatorul judiciar.

3.523.269 de lei este creanța cu care este înscrisă DGRFP București la masa credală a ASC FC Dinamo. Primăria Sectorului 1 figurează cu o datorie de 828 de lei

La ședința Adunării creditorilor din 19 martie au participat doi creditori bugetari, DGRFP București și Sectorul 1 al Municipiului București, fiecare cu poziții diferite în privința intervenției asupra lojilor de la Tribuna Oficială.

Reprezentanții Sectorului 1 și-au exprimat acordul pentru demontarea, casarea și valorificarea structurilor, însă au precizat că nu pot acoperi costurile operațiunii, invocând lipsa fondurilor bugetare.

ANAF, prin DGRFP București, a cerut amânarea tuturor deciziilor importante și întocmirea de către lichidator a unei analize privind oportunitatea și rentabilitatea intervenției. Instituția a transmis că, în lipsa unei astfel de evaluări, nu poate susține măsurile propuse.

În aceste condiții, creditorii nu au aprobat nici finanțarea lucrărilor și au decis amânarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi, blocând practic orice intervenție asupra lojilor de la Tribuna Oficială.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loji, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

