„N-aș fi dat niciodată penalty!” Reacție acidă după decizia din FC Argeș - Dinamo: „Asta ne îndepărtează de fotbalul mare” +16 foto
Szabolcs Kovacs FOTO: Sport Pictures
„N-aș fi dat niciodată penalty!” Reacție acidă după decizia din FC Argeș - Dinamo: „Asta ne îndepărtează de fotbalul mare”

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 23:29
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 23:31
  • FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Comentatorul sportiv Costi Mocanu a analizat faza în urma căreia gazdele au primit un penalty în prima repriză.

În minutul 39 al partidei de la Mioveni, Danny Armstrong l-a lovit cu brațul stâng peste față pe Florin Borța. Inițial, arbitrul a lăsat jocul să continue.

După câteva momente, Szabolcs Kovacs a oprit jocul, deoarece Borța a rămas întins pe gazon, și le-a făcut semn medicilor să intervină.

Camerele TV l-au surprins pe fotbalistul gazdelor cu o compresă la nas care avea ca scop să-i oprească sângerarea. După ce a mers la monitorul VAR, „centralul” a acordat penalty.

Nicolescu își pierde răbdarea Președintele lui Dinamo, după remiza cu FC Argeș: „Nu sunt un tip bisericos, dar trebuie să ne gândim puțin la asta”
Nicolescu își pierde răbdarea Președintele lui Dinamo, după remiza cu FC Argeș: „Nu sunt un tip bisericos, dar trebuie să ne gândim puțin la asta”

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Costi Mocanu: „Felul în care arbitrii judecă fazele ne îndepărtează de fotbalul mare”

Mocanu consideră că nu ar fi trebuit să se acorde penalty la faza respectivă și, de asemenea, a spus că astfel de decizii fac ca Liga 1 să rămână în urma celor mai importante competiții de pe continent.

„N-aş fi dat niciodată penalty! Felul în care arbitrii judecă fazele în România ne îndepărtează de fotbalul mare european. Chestii de genul ăsta se petrec cu zecile!

Potrivit regulamentului, e penalty, sigur, dar eu zic să ne raportăm şi la context şi la felul în care lucrurile astea se întâmplă, nu o târguială dintr-aia că vine ăsta cu două tampoane în nas şi toată lumea-l felicită: «Bravo, bă, i-ai făcut!».

Cam ăsta a fost mesajul. Este o lovitură, dar nu poţi decola fără aripi, e o mişcare normală”, a declarat Costi Mocanu, conform primasport.ro.

Ca urmare a rezultatului de egalitate înregistrat în această seară, cele două formații rămân pe ultimele două locuri din play-off, FC Argeș (5) fiind cu două puncte peste Dinamo (6).

„Nu mai suport” Roșca a fost din nou titular în poarta lui Dinamo și a răbufnit: „Nimănui nu-i convine asta”
„Nu mai suport”  Roșca a fost din nou titular în poarta lui Dinamo și a răbufnit:  „Nimănui nu-i convine asta”
„Liga 1 nu e cum spune lumea” Prima impresie a lui George Pușcaș după debutul la Dinamo: „Strâng din dinți și fac ce pot”
„Liga 1 nu e cum spune lumea” Prima impresie a lui George Pușcaș după debutul la Dinamo: „Strâng din dinți și fac ce pot”

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
