„N-aș fi dat niciodată penalty!” Reacție acidă după decizia din FC Argeș - Dinamo: „Asta ne îndepărtează de fotbalul mare”

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Comentatorul sportiv Costi Mocanu a analizat faza în urma căreia gazdele au primit un penalty în prima repriză.

În minutul 39 al partidei de la Mioveni, Danny Armstrong l-a lovit cu brațul stâng peste față pe Florin Borța. Inițial, arbitrul a lăsat jocul să continue.

După câteva momente, Szabolcs Kovacs a oprit jocul, deoarece Borța a rămas întins pe gazon, și le-a făcut semn medicilor să intervină.

Camerele TV l-au surprins pe fotbalistul gazdelor cu o compresă la nas care avea ca scop să-i oprească sângerarea. După ce a mers la monitorul VAR, „centralul” a acordat penalty.

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1 . Costi Mocanu: „Felul în care arbitrii judecă fazele ne îndepărtează de fotbalul mare”

Mocanu consideră că nu ar fi trebuit să se acorde penalty la faza respectivă și, de asemenea, a spus că astfel de decizii fac ca Liga 1 să rămână în urma celor mai importante competiții de pe continent.

„N-aş fi dat niciodată penalty! Felul în care arbitrii judecă fazele în România ne îndepărtează de fotbalul mare european. Chestii de genul ăsta se petrec cu zecile!

Potrivit regulamentului, e penalty, sigur, dar eu zic să ne raportăm şi la context şi la felul în care lucrurile astea se întâmplă, nu o târguială dintr-aia că vine ăsta cu două tampoane în nas şi toată lumea-l felicită: «Bravo, bă, i-ai făcut!».

Cam ăsta a fost mesajul. Este o lovitură, dar nu poţi decola fără aripi, e o mişcare normală”, a declarat Costi Mocanu, conform primasport.ro.

FOTO. Faza la care FC Argeș a primit penalty:

Ca urmare a rezultatului de egalitate înregistrat în această seară, cele două formații rămân pe ultimele două locuri din play-off, FC Argeș (5) fiind cu două puncte peste Dinamo (6).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport