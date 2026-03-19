S-au pregătit pentru CM 2026 FOTO. Cum arată echipamentele naționalelor care vor participa la primul mondial cu 48 de echipe

alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 11:18
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 11:18
  • Majoritatea echipelor care s-au calificat la Campionatul Mondial, dar și cele încă luptă pentru a obține biletele spre turneul final și-au prezentat deja echipamentele cu care vor juca. Cum arată acestea, mai jos.

Turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Campionatul Mondial din vara acestui an va fi primul din istorie cu 48 de echipe și cu un volum impresionant de meciuri: 104.

FOTO. Cum arată echipamentele naționalelor de la Campionatul Mondial

Tot mai multe naționale calificate la Campionatul Mondial și-au prezentat echipamentele.

Cu trei luni înainte de începerea turneului final, sunt deja cunoscute echipamentele țărilor gazdă, SUA, Mexic și Canada, dar și cel al Argentinei, campioana mondială din 2022.

Cu toate că încă nu se știu toate echipele calificate la Mondial, unele formații care vor juca la baraj și-au prezentat deja echipamentele, conform abola.pt.

Printre acestea se numără Italia (va juca la baraj cu Irlanda de Nord), Cehia (va juca cu Irlanda) sau Ucraina (va juca cu Suedia).

Echipamentul Argentinei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola

Echipamentul Portugaliei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Japoniei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Austriei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Cehiei de la barajul pentru Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Argentinei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola
România luptă și ea pentru calificarea la Campionatul Mondial. „Tricolorii” vor juca cu Turcia în semifinala barajului, joi, 26 martie, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă vor obține biletele la turneul final, „tricolorii” vor întâlni în grupă SUA, Paraguay și Australia.

Grupele Campionatului Mondial

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

portugalia Campionatul Mondial spania germania romania cm 2026 echipament
