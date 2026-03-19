S-au pregătit pentru CM 2026 FOTO. Cum arată echipamentele naționalelor care vor participa la primul mondial cu 48 de echipe

Majoritatea echipelor care s-au calificat la Campionatul Mondial, dar și cele încă luptă pentru a obține biletele spre turneul final și-au prezentat deja echipamentele cu care vor juca. Cum arată acestea, mai jos.

Turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Campionatul Mondial din vara acestui an va fi primul din istorie cu 48 de echipe și cu un volum impresionant de meciuri: 104.

FOTO. Cum arată echipamentele naționalelor de la Campionatul Mondial

Tot mai multe naționale calificate la Campionatul Mondial și-au prezentat echipamentele.

Cu trei luni înainte de începerea turneului final, sunt deja cunoscute echipamentele țărilor gazdă, SUA, Mexic și Canada, dar și cel al Argentinei, campioana mondială din 2022.

Cu toate că încă nu se știu toate echipele calificate la Mondial, unele formații care vor juca la baraj și-au prezentat deja echipamentele, conform abola.pt.

Printre acestea se numără Italia (va juca la baraj cu Irlanda de Nord), Cehia (va juca cu Irlanda) sau Ucraina (va juca cu Suedia).

FOTO. Cum arată echipamentele naționalelor de la CM 2026

România luptă și ea pentru calificarea la Campionatul Mondial. „Tricolorii” vor juca cu Turcia în semifinala barajului, joi, 26 martie, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă vor obține biletele la turneul final, „tricolorii” vor întâlni în grupă SUA, Paraguay și Australia.

Grupele Campionatului Mondial

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

