„Parcă are o hartă în cap” Un campion mondial, impresionat de Rodri. Cum îl vede pe Messi înaintea finalei CM
Rodri, căpitanul Spaniei la CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Parcă are o hartă în cap” Un campion mondial, impresionat de Rodri. Cum îl vede pe Messi înaintea finalei CM

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 11:59
  • Xabi Alonso, actualul antrenor al lui Chelsea, îi descrie pe Rodri și Leo Messi. 
  • Ei sunt cei mai buni jucători la Mondial ai finalistelor Spania și Argentina. 
  • Meciul decisiv, duminică (22:00), la New York. 
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Xabi Alonso, 44 de ani, este parte din cea mai frumoasă generație a fotbalului spaniol.

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În patru ani, La Roja a cucerit Europa și lumea între 2008 și 2012: titlul mondial încadrat de dubla continentală.

Xabi Alonso, despre finală: „Cel mai bun meci în care poți juca”

Greu puteai găsi o persoană care să descrie mai bine ultimul act. A jucat trei asemenea partide decisive la națională în carieră:

  • CE 2008, 1-0 cu Germania. 
  • CM 2010, 1-0 d.p. cu Olanda. 
Xabi Alonso și trofeul mondial, în 2010. Foto: Imago Xabi Alonso și trofeul mondial, în 2010. Foto: Imago
Xabi Alonso și trofeul mondial, în 2010. Foto: Imago
  • CE 2012, 4-0 cu Italia. 

Actualul antrenor al lui Chelsea, în vârstă de 44 de ani, spune într-un interviu pentru Radio COPE:

„Acesta este cel mai bun meci în care poți juca. Pentru mine, orice finală de Cupă Mondială e emblematică.

Nu mă aștept la un monolog al Spaniei. Și Argentina are suficiente puncte forte pentru a controla mingea și a se simți confortabil cu ea”.

Xabi Alonso: „Rodri știe ce se întâmplă în orice moment. Messi? Dă prospețime la 39 de ani”

Bascul i-a descris pe liderii celor două echipe, compatriotul Rodri și sud-americanul Leo Messi. Amândoi îl încântă.

„Rodri știe ce se întâmplă pe teren în orice moment. Parcă are o hartă în cap și ar ști în fiecare clipă unde sunt nordul, sudul, estul și vestul”, l-a prezentat pe mijlocașul lui Manchester City.

Messi are 8 goluri și 4 assisturi la acest Mondial. Foto: Imago Messi are 8 goluri și 4 assisturi la acest Mondial. Foto: Imago
Messi are 8 goluri și 4 assisturi la acest Mondial. Foto: Imago

Cum îl vede pe Messi? „Cred că este într-o formă mai bună decât ne așteptam toți. La 39 de ani, dă prospețime jocului. E foarte, foarte motivat și foarte inteligent”.

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