„Parcă are o hartă în cap” Un campion mondial, impresionat de Rodri. Cum îl vede pe Messi înaintea finalei CM

- Xabi Alonso, actualul antrenor al lui Chelsea, îi descrie pe Rodri și Leo Messi.
- Ei sunt cei mai buni jucători la Mondial ai finalistelor Spania și Argentina.
- Meciul decisiv, duminică (22:00), la New York.
Xabi Alonso, 44 de ani, este parte din cea mai frumoasă generație a fotbalului spaniol.
În patru ani, La Roja a cucerit Europa și lumea între 2008 și 2012: titlul mondial încadrat de dubla continentală.
Xabi Alonso, despre finală: „Cel mai bun meci în care poți juca”
Greu puteai găsi o persoană care să descrie mai bine ultimul act. A jucat trei asemenea partide decisive la națională în carieră:
- CE 2008, 1-0 cu Germania.
- CM 2010, 1-0 d.p. cu Olanda.
- CE 2012, 4-0 cu Italia.
Actualul antrenor al lui Chelsea, în vârstă de 44 de ani, spune într-un interviu pentru Radio COPE:
„Acesta este cel mai bun meci în care poți juca. Pentru mine, orice finală de Cupă Mondială e emblematică.
Nu mă aștept la un monolog al Spaniei. Și Argentina are suficiente puncte forte pentru a controla mingea și a se simți confortabil cu ea”.
Xabi Alonso: „Rodri știe ce se întâmplă în orice moment. Messi? Dă prospețime la 39 de ani”
Bascul i-a descris pe liderii celor două echipe, compatriotul Rodri și sud-americanul Leo Messi. Amândoi îl încântă.
„Rodri știe ce se întâmplă pe teren în orice moment. Parcă are o hartă în cap și ar ști în fiecare clipă unde sunt nordul, sudul, estul și vestul”, l-a prezentat pe mijlocașul lui Manchester City.
Cum îl vede pe Messi? „Cred că este într-o formă mai bună decât ne așteptam toți. La 39 de ani, dă prospețime jocului. E foarte, foarte motivat și foarte inteligent”.