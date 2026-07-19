„Parcă are o hartă în cap” Un campion mondial, impresionat de Rodri. Cum îl vede pe Messi înaintea finalei CM

Xabi Alonso, actualul antrenor al lui Chelsea, îi descrie pe Rodri și Leo Messi.

Ei sunt cei mai buni jucători la Mondial ai finalistelor Spania și Argentina.

Meciul decisiv, duminică (22:00), la New York.

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Xabi Alonso, 44 de ani, este parte din cea mai frumoasă generație a fotbalului spaniol.

În patru ani, La Roja a cucerit Europa și lumea între 2008 și 2012: titlul mondial încadrat de dubla continentală.

Xabi Alonso, despre finală: „Cel mai bun meci în care poți juca”

Greu puteai găsi o persoană care să descrie mai bine ultimul act. A jucat trei asemenea partide decisive la națională în carieră:

CE 2008, 1-0 cu Germania.

CM 2010, 1-0 d.p. cu Olanda.

Xabi Alonso și trofeul mondial, în 2010. Foto: Imago

CE 2012, 4-0 cu Italia.

Actualul antrenor al lui Chelsea, în vârstă de 44 de ani, spune într-un interviu pentru Radio COPE:

„Acesta este cel mai bun meci în care poți juca. Pentru mine, orice finală de Cupă Mondială e emblematică.

🇦🇷 Xabi Alonso, sobre el Mundial de Leo Messi con 39 años, en @partidazocope



🔥 "Está mejor de lo que todos esperábamos"



🙌🏼 "Hay que disfrutarlo mientras dure"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Aue7JnL8Ac — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 16, 2026

Nu mă aștept la un monolog al Spaniei. Și Argentina are suficiente puncte forte pentru a controla mingea și a se simți confortabil cu ea”.

Xabi Alonso: „Rodri știe ce se întâmplă în orice moment. Messi? Dă prospețime la 39 de ani”

Bascul i-a descris pe liderii celor două echipe, compatriotul Rodri și sud-americanul Leo Messi. Amândoi îl încântă.

„Rodri știe ce se întâmplă pe teren în orice moment. Parcă are o hartă în cap și ar ști în fiecare clipă unde sunt nordul, sudul, estul și vestul”, l-a prezentat pe mijlocașul lui Manchester City.

Messi are 8 goluri și 4 assisturi la acest Mondial. Foto: Imago

Cum îl vede pe Messi? „Cred că este într-o formă mai bună decât ne așteptam toți. La 39 de ani, dă prospețime jocului. E foarte, foarte motivat și foarte inteligent”.

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