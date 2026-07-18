Lionel Messi, un fenomen fără egal! Câte tricouri ale căpitanului imprimă Argentina la fiecare meci. Cifra depășește orice imaginație!

Fiecare prezență a lui Lionel Messi (39 de ani) în tricoul Argentinei generează o adevărată vânătoare a adversarilor după tricoul cu celebrul număr 10, iar Federația și furnizorul de echipament sunt nevoiți să se pregătească din timp pentru cererea uriașă.

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În mod normal, la nivel profesionist, fiecare fotbalist are pregătite aproximativ 3 tricouri pentru un meci: câte unul pentru fiecare repriză și unul de rezervă. În cazul lui Messi, însă, situația este complet diferită.

Câte tricouri cu Messi imprimă Argentina pentru fiecare meci. Cifra depășește orice imaginație!

Cererea pentru un tricou purtat sau măcar pregătit pentru starul argentinian este uriașă.

Colegi de echipă, adversari, oficiali, sponsori și membri ai staff-ului încearcă să obțină un suvenir de la unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, motiv pentru care sunt imprimate sute de tricouri suplimentare la fiecare acțiune a naționalei.

Portarul Emiliano „Dibu” Martinez a dezvăluit, într-un interviu acordat pentru Amazon Prime Video Sport, câte tricouri cu numele lui Messi sunt produse pentru fiecare pauză internațională.

„Într-o zi l-am întrebat pe magazioner câte tricouri cu Messi trebuie să pregătească pentru fiecare meci. Mi-a zis: „Frate, facem 200 sau 300 de tricouri pe meci pentru Messi”, a povestit goalkeeperul lui Aston Villa.

Avem două meciuri internaționale. Se produc 650 de tricouri cu Messi.

Le imprimă, gata de livrare. Pentru că știe că sponsorii, jucătorii, staff-ul, chiar și antrenorii, toată lumea are nevoie, evident, de un tricou cu Messi. E incredibil.

650 la fiecare două meciuri”.

Dibu Martinez: „Eu primesc doar două tricouri”😂

Martinez a glumit pe seama diferenței uriașe dintre popularitatea sa și cea a lui Messi, spunând că el primește doar două tricouri la fiecare meci, în comparație cu sutele pregătite pentru căpitanul Argentinei.

Totuși, în același interviu, portarul a mărturisit că a început să observe un lucru care îl bucură enorm: tot mai mulți copii îi poartă tricoul.

„Am fost în Argentina să-mi vizitez tatăl și am văzut pe stradă cinci sau șase copii, cu vârste între șase și nouă ani, purtând tricoul cu numele meu. Asta vreau să văd. Nu vreau să văd un adult cu tricoul meu, ci pe acei copii. Îmi place enorm”.

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