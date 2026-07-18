Cauza frustrării lui Andone Antrenorul Argeșului a reacționat furios după 0-2 cu FCSB. Esența motivului: „Toți ne refuză!”

Bogdan Andone, 51 de ani, cel care a calificat Argeșul în play-off sezonul trecut, nu-și ascunde acum dezamăgirea de a vedea că toți jucătorii buni nu vor să vină la Pitești.

Ce a spus legat de mercato și de lipsa obiectivului, în rândurile de mai jos.

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Cum s-a terminat meciul din Ghencea, FCSB - FC Argeș 2-0, Bogdan Andone a răbufnit. Nu înfrângerea l-a înfuriat, ci jocul, atitudinea.

„Nu e posibil așa ceva în prima etapă. Îmi cer scuze în numele echipei”, a spus antrenorul violeților la flash-interviu.

„O prestație jalnică”, a continuat la conferință.

De ce e supărat Bogdan Andone

Andone, cel care a calificat Piteștiul în play-off-ul Ligii 1 sezonul trecut, are un motiv profund de supărare, pe care-l avea și înaintea acestui meci. Transferurile sunt cauza nervilor săi. Lipsa transferurilor de calitate.

Bogdan Andone e de doi ani antrenor la FC Argeș. Foto: Raed Krishan

„L-am pierdut pe Bettaieb, principalul marcator. Ne ajuta mult pe faza ofensivă, înscria goluri decisive.

Nu am reușit să aducem jucători pe acel profil”, a răspuns el întrebării GOLAZO.ro, „De ce este atât de dur în analiza lui când campionatul de-abia a început?”.

Nemulțumit de mercato: „Soluția a patra sau a cincea e pentru noi”

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a mers mai departe cu protestul legat de mercato.

„Încercăm să aducem jucători, dar e greu, chiar dacă suntem stabili financiar și cu salariile plătite la zi”.

Ideea sa: „Toți ne refuză. Ne-am dorit doi atacanți, am fost refuzați. Am vrut o extremă din Franța sau Elveția, refuzați!

Pentru un inter, refuzați. La portar, refuzați. Fundaș stânga, refuzați”.

Soluția a patra sau a cincea e pentru noi. Nu ne-am atins de primele două-trei opțiuni! Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Andone: „Când vom lua doi-trei -patru jucători pe care-i vrem, stabilim obiectivul”

Întrebat de GOLAZO.ro de obiectiv, Andone a replicat: „Nu s-a stabilit obiectivul”.

De ce? Depinde tot de mercato. „Când vom lua doi-trei-patru jucători pe care-i vrem, stabilim obiectivul.

Va fi în funcție de ce transferăm. Ne dorim mai mult sau doar să rămânem în prima ligă”.

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