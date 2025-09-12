Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse

Pe internet circulă o informație falsă potrivit căreia un anume „Gustavo Lafessa”, fan al celor de la AS Roma, l-ar fi ucis, miercuri, pe Charlie Kirk, activistul conservator din SUA.

Totul a fost publicat de un cont de pe rețeaua X, celebru pentru că lansează nume false, ironice, uneori bazate pe jocuri de cuvinte. Și în acest caz, personajul „Gustavo Lafessa” e o invenție.

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley din Orem, statul Utah.

Farsa care circulă pe internet: Charlie Kirk, ucis de un fan AS Roma

Informația falsă provine de la o comunitate de pe rețeaua X, cunoscută sub numele Twitter Calcio, care lansează, de ani de zile, nume false, ironice, bazate uneori pe jocuri de cuvinte pentru a testa naivitatea altor utilizatori sau a motoarelor de căutare.

Gluma macabră despre potențialul criminal al lui Charlie Kirk s-a răspândit imediat pe rețelele de socializare.

„Gustavo Lafessa”, personajul inventat, apărea îmbrăcat într-un tricou al celor de la AS Roma, purtând în mână o armă, potrivit dire.it.

„Gustavo Lafessa”, personaj inventat

Doi influenceri americani cu mulți urmăritori la nivel internațional au preluat și ei știrea falsă.

Wikipedia din Indonezia și Grok, asistentul de inteligență artificială creat de xAI, compania lui Elon Musk, au răspândit, de asemenea, știrea falsă.

Charlie Kirk, unul dintre liderii mișcării MAGA, a fost asasinat

Crima s-a petrecut în timpul unei prezentări publice în aer liber, când Kirk se afla la ceea ce el numea masa „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”), unde răspundea întrebărilor participanților.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, se vede momentul în care Kirk este împușcat în gât și cade de pe scaun, chiar în timp ce răspundea întrebărilor legate de numărul mare de atacuri armate care au avut loc în SUA.

Evenimentul de miercuri era prima oprire a turneului „American Comeback Tour”, ce urma să cuprindă 15 evenimente la universități din întreaga țară.

Kirk folosea aceste apariții pentru a interacționa direct cu studenții și a dezbate diverse subiecte conservatoare.

