„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham,  acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”
David Sullivan, alături de internaționalul englez Declan Rice (actual jucător al lui Arsenal), căpitanul lui West Ham la finala Conference League din 2023, 2-1 cu Fiorentina. Foto: Imago
Campionate

„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham, acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 13:33
  • O anchetă The Times/BBC Panorama scoate la lumină cum angaja David Sullivan modele pentru tabloidele sale.
  • Miliardarul în vârstă de 77 de ani, patronul lui West Ham United, amenință cu tribunalul The Times și BBC.
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David Sullivan, 77 de ani, are o avere de 1,3 miliarde de euro, strânsă în mare parte din industria filmelor pentru adulți.

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Fanii lui West Ham contra Sullivan: „Ne-ai vândut sufletul” și „Jos cu piticul!”

Numit „regele porno” în Marea Britanie, galezul a fost coproprietar și președinte la Birmingham City între 1993 și 2009.

Un an mai târziu, a devenit patronul și președintele lui West Ham United.

Sullivan (sus, stânga), alături de partenera sa, Ampika Pickston. Foto: Imago Sullivan (sus, stânga), alături de partenera sa, Ampika Pickston. Foto: Imago
Sullivan (sus, stânga), alături de partenera sa, Ampika Pickston. Foto: Imago

De-a lungul timpului, fanii clubului londonez au protestat de multe ori împotriva lui. Printre mesajele scrise pe pancarte, „Ne-ai vândut sufletul” și „Jos cu piticul!”. Sullivan are 1,52 m.

Tocmai și-a dat demisia din funcția de președinte al grupării, „pentru a avea energie să mă lupt cu The Times și BBC”. Neagă toate acuzațiile, „totul e fals”, și amenință cu tribunalul.

Șantaj și agresiuni sexuale: „Mi-a furat inocența”

În urma unei anchete de doi ani, The Times și BBC Panorama prezintă mărturiile a șapte femei, care îl acuză de exploatare sexuală și comportament prădător.

Toate vorbesc despre modul cum făcea Sullivan angajări la tabloidele sale Daily Sport și Sunday Sport în anii ‘80 și ‘90.

Le invita la conacul său, profita că erau foarte tinere, unele dintre ele spre sfârșitul adolescenței, le șantaja și le agresa sexual.

„Dacă mă lași să te f…, te transform într-una dintre fetele mele de pe copertă”, i-a spus unei tinere, care îl acuză: „Mi-a furat inocența. Ce mi-a făcut a declanșat o spirală care a durat mulți, foarte mulți ani”.

Trei anchete ale poliției. „Dosarul Sullivan”, închis fără consecințe

Investigația The Times/BBC Panorama scoate la lumină și trei momente când poliția din Essex a ignorat „Cazul Sullivan”.

  • 2008: arestat și interogat după ce a fost acuzat de atingeri sexuale fără consimțământul unei femei în vârstă de 25 de ani. Dosar închis fără nicio măsură. 
  • 2021: altă anchetă. Din nou, nicio sancțiune. 
  • 2023: investigație pentru multiple acuzații de infracțiuni sexuale. Plângerile nu au dus la nicio finalitate. 
În timpul unei anchete, nu i-a fost percheziționată proprietatea în căutarea unor probe care să susțină investigația. O ocazie ratată! Șef al poliției din Essex, pentru The Times și BBC Panorama

Sullivan: „M-am culcat cu mii de femei”

The Times scrie și despre cum se prezenta David Sullivan în trecut:

„M-am culcat cu mii de femei. Sunt colecționar de femei. Le-am colecționat cum colecționează unii timbre”.

După o viață petrecută construind afaceri în industria pentru adulți, în care am întâlnit mii de femei, este din păcate inevitabil să fie un număr mic de acuzații de conduită necorespunzătoare împotriva mea. Neg categoric aceste acuzații. David Sullivan, proprietarul lui West Ham

Potrivit The Times/BBC Panorama, și clubul londonez, și federația de fotbal engleză au fost informate despre „Cazul Sullivan”.

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