„Vei purta și visul lui la Mondial” Scrisoarea emoționantă a  soției lui Diogo Jota: „Va fi în pașii tăi, în inima ta”

Andy Robertson a citit scrisoarea tulburătoare trimisă de Rute Cardoso înaintea Campionatului Mondial.

Participarea lui Diogo Jota și a lui Robertson la CM 2026 era visul amândurora.

Portughezul s-a stins pe 3 iulie 2025, la 28 de ani, într-un accident rutier.

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Diogo Jota nu a putut participa la CM 2022 cu naționala Portugaliei din cauza unei accidentări.

Andy Robertson nu a fost la acel Mondial, pentru că Scoția nu s-a calificat.

Diogo Jota și Robertson își doreau acest Mondial

Amândoi au discutat însă la Liverpool despre turneul final. Amândoi își doreau mult să joace la CM 2026.

Numai fundașul stânga britanic poate fi acolo. Jota s-a stins pe 3 iulie 2025, la 28 de ani, într-un accident rutier care i-a luat și viața fratelui său, Andre Silva.

Diogo Jota (dreapta) și Andy Robertson, înaintea unui meci al lui Liverpool. Foto: Imago

În seara calificării, insularul a spus: „M-am gândit la prietenul meu Diogo Jota”.

Soția lui Diogo Jota: „Prețuiește acest vis, Andy. Iubește-l !”

Înaintea Mondialului, soția lusitanului i-a trimis o scrisoare emoționantă lui Robertson. Mesaj citit de acesta.

„Andy, îți scriu cu inima plină de nostalgie, recunoștință și, mai presus de toate, mândrie. Diogo vorbea adesea despre tine, despre prietenia pe care ați legat-o, despre bătăliile pe care le-ați purtat împreună, despre provocări, râsete, conversații despre fotbal și vise.

Cupa Mondială a fost unul dintre acele vise, un vis pe care l-ați hrănit amândoi cu aceeași pasiune pe care ați arătat-o pe teren”, i-a scris Rute Cardoso.

Când te-am auzit și am aflat ce ai simțit în ziua în care Scoția s-a calificat la Cupa Mondială, după atâția ani de așteptare, mi-am dat seama că Diogo nu a părăsit niciodată cu adevărat terenul. Nu vei merge singur la Mondial. Vei purta și visul lui cu tine. Când vei ieși pe teren, știu că nu vei fi doar tu. Diogo va fi în gândurile tale, în pașii tăi, în inima ta. Așa că astăzi vreau să-ți mulțumesc. Rute Cardoso, soția lui Diogo Jota

„Ai transformat durerea pierderii în putere”

Scrisoarea a continuat: „Mulțumesc că nu l-ai uitat. Mulțumesc că l-ai purtat cu tine. Mulțumesc că ai transformat durerea pierderii în putere și în ceva atât de frumos.

Diogo Jota's wife, Rute Cardoso, has written a letter to Scotland captain Andy Robertson ahead of the World Cup.



She thanks Robertson for his friendship, and for preserving Diogo's memory. Robertson adds he'll have Jota at the forefront of his mind.🙏 pic.twitter.com/h5KsfPyCCx — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026

Așa procedăm și noi aici, acasă, în fiecare zi. Ar fi incredibil de mândru de tine. Prețuiește acest vis, Andy.

Iubește-l pentru tine și pentru el. Cu dragoste, recunoștință și tot sprijinul meu”.

Robertson: „Îl voi purta în inimă”

Robertson, 32 de ani, a povestit cum s-a întărit relația lui cu Diogo Jota.

„La Campionatul Mondial din 2022 ne-am împrietenit cu adevărat. El a ratat turneul din cauza unei accidentări, iar Scoția nu s-a calificat.

Am vorbit mult despre ce ar însemna pentru amândoi să participăm la următorul Mondial”.

Acesta era obiectivul amândurora: să ajungem în Statele Unite. Sunt devastat că i-a fost luat acest vis. Andy Robertson, căpitanul Scoției

Scoțianul i-a răspuns lui Rute: „Îl voi purta în inimă și știu că va fi alături de mine în primul meci, în al doilea, în al treilea și, sper, cât mai departe. El este mereu acolo. El e mereu cel la care ne gândim”.

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