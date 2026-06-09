Îl critică dur pe Eriksen Fost internațional danez: „Gândește mai departe de vârful nasului”. Un coleg a intrat în stare de șoc. Reacția psihologului +48 foto
Eriksen (stânga), duel cu Matviyenko în amicalul Danemarca - Ucraina. S-a prăbușit pe teren în minutul 84. Foto: Imago
Campionate

Îl critică dur pe Eriksen Fost internațional danez: „Gândește mai departe de vârful nasului”. Un coleg a intrat în stare de șoc. Reacția psihologului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 13:37
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 13:37
  • Christian Eriksen, 34 de ani, s-a prăbușit pe teren după un atac cardiac suferit duminică, în timpul amicalului Danemarca - Ucraina. Salvat de defibrilatorul implantat. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În Danemarca, tot ce este legat de fotbal se referă acum la Christian Eriksen.

Internaționalul, 34 de ani, și-a revenit după alt atac cardiac suferit pe teren, duminică, în timpul meciului-test contra Ucrainei.

„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham,  acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”
Citește și
„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham, acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”
Citește mai mult
„Mi-a furat inocența!” Proprietarul lui West Ham,  acuzat de 7 femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”

În 2021, la Euro, s-a prăbușit în partida cu Finlanda. Atunci, resuscitarea pe gazon l-a salvat. Acum, defibrilatorul cardiac implantat în 2021 i-a reactivat inima.

Gravesen, mesaj pentru Eriksen: „Are legătură cu viața. Fotbalul e irelevant”.

Thomas Gravesen, 50 de ani, fost jucător al selecționatei daneze, ex-Hamburg, Everton și Real Madrid, l-a criticat într-o apariție la postul TV scandinav Viaplay.

Thomas Gravesen, analistul Viaplay. Foto: Imago Thomas Gravesen, analistul Viaplay. Foto: Imago
Thomas Gravesen, analistul Viaplay. Foto: Imago

„Nu mai are nicio legătură cu cariera, are legătură numai cu viața. E viața lui Christian Eriksen”, a declarat expertul de televiziune, care a jucat în ambele dueluri cu România din preliminariile CE 2004 (5-2 la București și 2-2 la Copenhaga).

Am văzut-o pe soția lui în lacrimi pe teren. În ce situație o pune? Gândește mai departe de vârful nasului! Fotbalul e irelevant când se întâmplă așa ceva. Thomas Gravesen, fost internațional danez

Gravesen i-a cerut lui Eriksen să se oprească. Maehle s-a întors cu spatele

Potrivit cotidianului BT, Gravesen a cerut ca federația locală (DBU) să-i interzică să mai joace, dacă el nu poate lua această hotărâre.

„Christian este singurul care trebuie să decidă”, a afirmat Peter Moller, directorul sportiv DBU.

Nu doar soția și familia lui au fost afectate. Și colegii, mai ales cei care erau pe teren lângă Eriksen și pe 12 iunie 2021, la primul stop cardiac al lui Christian: Joakim Maehle, Andreas Christensen și Pierre-Emile Hojbjerg.

Mahle, în lacrimi. Christensen (stânga) a încercat să-l liniștească. Foto: Imago Mahle, în lacrimi. Christensen (stânga) a încercat să-l liniștească. Foto: Imago
Mahle, în lacrimi. Christensen (stânga) a încercat să-l liniștească. Foto: Imago

Duminică, Maehle nu a stat inițial în cercul format de danezi și ucraineni în jurul jucătorului căruia i se dădea primul ajutor.

S-a dus la mijlocul terenului, s-a ghemuit în iarbă, întors cu spatele. Plângea.

„Un stop cardiac în prime-time ne șochează pe toți într-o civilizație hiperprotejată”

BT a discutat despre „Cazul Eriksen” cu un psiholog danez, Thomas Markersen.

„Un stop cardiac în prime-time ne șochează pe toți. Indiferent ce crezi de un deces, ești afectat când se petrece lângă tine”, a explicat terapeutul.

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg
Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (48 imagini)

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (5).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (6).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (7).jpg
+48 Foto
labels.photo-gallery

„Dacă îți pierzi locul de muncă, poți fi ajutat să crezi că a fost un loc de muncă de proastă calitate și că vor exista și alte oportunități. Poți să te gândești la modalități de a accepta acel moment”, explică el.

Moartea ne afectează sănătatea mintală. Nu uiți niciodată complet. Christian Eriksen nu a murit, dar rămâne experiența de a-l vedea cum se prăbușește. Am încercat să transformăm moartea în ceva cu care nu ne identificăm cu adevărat. Și e un șoc pentru o civilizație hiperprotejată. Thomas Markersen, psiholog danez

Citește și

De ce s-a prăbușit Eriksen Un specialist danez explică ce s-a întâmplat cu mijlocașul danez: „Poate fi un moment foarte intens”
Campionate
14:15
De ce s-a prăbușit Eriksen Un specialist danez explică ce s-a întâmplat cu mijlocașul danez: „Poate fi un moment foarte intens”
Citește mai mult
De ce s-a prăbușit Eriksen Un specialist danez explică ce s-a întâmplat cu mijlocașul danez: „Poate fi un moment foarte intens”
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
Campionate
11:37
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
Citește mai mult
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
danemarca stop cardiac psiholog christian eriksen defibrilator Thomas Gravesen Joakim Maehle
Știrile zilei din sport
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Gimnastica
11:40
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Citește mai mult
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Superliga
12:06
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Citește mai mult
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Superliga
09:05
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Citește mai mult
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Campionate
11:33
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Citește mai mult
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
18:55
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
17:29
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
17:50
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>L-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Superliga
11:30
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Citește mai mult
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
11:04
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Superliga
09:33
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Citește mai mult
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
B365
09.06
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
Citește mai mult
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 4 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share