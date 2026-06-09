Christian Eriksen, 34 de ani, s-a prăbușit pe teren după un atac cardiac suferit duminică, în timpul amicalului Danemarca - Ucraina. Salvat de defibrilatorul implantat.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În Danemarca, tot ce este legat de fotbal se referă acum la Christian Eriksen.

Internaționalul, 34 de ani, și-a revenit după alt atac cardiac suferit pe teren, duminică, în timpul meciului-test contra Ucrainei.

În 2021, la Euro, s-a prăbușit în partida cu Finlanda. Atunci, resuscitarea pe gazon l-a salvat. Acum, defibrilatorul cardiac implantat în 2021 i-a reactivat inima.

Gravesen, mesaj pentru Eriksen: „Are legătură cu viața. Fotbalul e irelevant”.

Thomas Gravesen, 50 de ani, fost jucător al selecționatei daneze, ex-Hamburg, Everton și Real Madrid, l-a criticat într-o apariție la postul TV scandinav Viaplay.

Thomas Gravesen, analistul Viaplay. Foto: Imago

„Nu mai are nicio legătură cu cariera, are legătură numai cu viața. E viața lui Christian Eriksen”, a declarat expertul de televiziune, care a jucat în ambele dueluri cu România din preliminariile CE 2004 (5-2 la București și 2-2 la Copenhaga).

Am văzut-o pe soția lui în lacrimi pe teren. În ce situație o pune? Gândește mai departe de vârful nasului! Fotbalul e irelevant când se întâmplă așa ceva. Thomas Gravesen, fost internațional danez

Gravesen i-a cerut lui Eriksen să se oprească. Maehle s-a întors cu spatele

Potrivit cotidianului BT, Gravesen a cerut ca federația locală (DBU) să-i interzică să mai joace, dacă el nu poate lua această hotărâre.

„Christian este singurul care trebuie să decidă”, a afirmat Peter Moller, directorul sportiv DBU.

Nu doar soția și familia lui au fost afectate. Și colegii, mai ales cei care erau pe teren lângă Eriksen și pe 12 iunie 2021, la primul stop cardiac al lui Christian: Joakim Maehle, Andreas Christensen și Pierre-Emile Hojbjerg.

Mahle, în lacrimi. Christensen (stânga) a încercat să-l liniștească. Foto: Imago

Duminică, Maehle nu a stat inițial în cercul format de danezi și ucraineni în jurul jucătorului căruia i se dădea primul ajutor.

S-a dus la mijlocul terenului, s-a ghemuit în iarbă, întors cu spatele. Plângea.

„Un stop cardiac în prime-time ne șochează pe toți într-o civilizație hiperprotejată”

BT a discutat despre „Cazul Eriksen” cu un psiholog danez, Thomas Markersen.

„Un stop cardiac în prime-time ne șochează pe toți. Indiferent ce crezi de un deces, ești afectat când se petrece lângă tine”, a explicat terapeutul.

„Dacă îți pierzi locul de muncă, poți fi ajutat să crezi că a fost un loc de muncă de proastă calitate și că vor exista și alte oportunități. Poți să te gândești la modalități de a accepta acel moment”, explică el.

Moartea ne afectează sănătatea mintală. Nu uiți niciodată complet. Christian Eriksen nu a murit, dar rămâne experiența de a-l vedea cum se prăbușește. Am încercat să transformăm moartea în ceva cu care nu ne identificăm cu adevărat. Și e un șoc pentru o civilizație hiperprotejată. Thomas Markersen, psiholog danez

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport