Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre momentul în care ar putea reveni Andrei Borza (20 de ani).

Fundașul stânga nu a mai jucat pentru giuleșteni din luna august, când a suferit o accidentare în cantonamentul echipei naționale.

Angelescu, despre revenirea lui Borza: „Poate o să fie pe foaia de joc la meciul cu Oțelul”

Rapid nu îl va avea la dispoziție pe Borza pentru deplasarea cu FC Botoșani din acest weekend, însă oficialii clubului speră ca jucătorul să fie apt pentru meciul următor, contra celor de la Oțelul Galați.

„Teoretic, nu o să fie la Botoșani. El a început antrenamentele cu echipa. Va fi decizia staff-ului și a lui Costel [Gâlcă], dar, probabil, poate să fie pe foaia de joc la meciul cu Oțelul.

La Botoșani mi-e greu să cred că are cum să intre. Din ce știu eu, nu are cum să joace.

Mai avem apoi două meciuri în acest an, cu Oțelul și FCSB, cred că poate să fie pe bancă”, a declarat Victor Angelescu, potrivit fanatik.ro

Meciurile pe care le va mai juca Rapid în acest an în Liga 1:

cu Botoșani, pe 8 decembrie, în etapa #19

cu Oțelul Galați, pe 13 decembrie, în etapa #20

cu FCSB, pe 21 decembrie, în etapa #21

Andrei Borza n-a mai jucat pentru Rapid din luna august

Ultima apariție a lui Andrei Borza în tricoul Rapidului a avut loc pe 29 august, în victoria cu 2-0 contra UTA Arad, meci în care a oferit și o pasă decisivă.

Ulterior, Andrei Borza a fost convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada (0-3) și duelul cu Cipru (2-2), ambele în septembrie, dar nu a apucat să debuteze la națională.

Tânărul fundaș s-a accidentat la unul dintre antrenamentele naționalei, după ce a fost călcat din greșeală de un fizioterapeut. Acesta s-a ales cu o fractură la degetul mic al piciorului drept și a fost operat.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Borza, potrivit Transfermarkt

Borza a fost transferat de Rapid în 2023 de la Farul Constanța. Giuleștenii au plătit „marinarilor” 800.000 de euro pentru tânărul fundaș.

De când a fost adus la Rapid, Andrei Borza a jucat în 77 de meciuri pentru formația din Giulești.

FOTO: Rapid - UTA Arad 2-0

