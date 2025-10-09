„L-aș da afară pe Vinicius” Starul lui Real Madrid, luat la țintă de un fost  campion european : „Oameni de genul ăsta pătează emblema clubului”
Vinicius Jr/ Foto: IMAGO
Campionate

„L-aș da afară pe Vinicius” Starul lui Real Madrid, luat la țintă de un fost campion european: „Oameni de genul ăsta pătează emblema clubului”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 17:07
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 17:07
  • Dani Guiza (45 de ani), campion european cu Spania în anul 2008, l-a atacat pe Vinicius (25 de ani), superstarul celor de la Real Madrid.

Dani Guiza, jucător care evoluează, în prezent, pentru CD Rayo Sanluqueno în prima divizie a Andaluziei, a acordat un amplu interviu în presa din Spania.

„Marc Marquez e Ayrton Senna din MotoGP” Un pilot din Formula 1 face o afirmație îndrăzneață despre campionul mondial
Citește și
„Marc Marquez e Ayrton Senna din MotoGP” Un pilot din Formula 1 face o afirmație îndrăzneață despre campionul mondial
Citește mai mult
„Marc Marquez e Ayrton Senna din MotoGP” Un pilot din Formula 1 face o afirmație îndrăzneață despre campionul mondial

Daniel Guiza: „L-aș da afară pe Vinicius”

Fostul internațional spaniol nu și-a ascuns pasiunea pe care o are pentru Real Madrid: „În adâncul sufletului am susținut Real de la naștere”.

Cu toate acestea, acțiunile lui Vinicius l-au făcut pe jucătorul de atac să afirme:

„L-aș da afară de la Real Madrid! Încă nu înțeleg de ce Rodrygo nu este titular la Real Madrid, când Rodrygo este cel mai bun jucător pe care îl are Real Madrid”, a spus Guiza, citat de marca.com.

Dani Guiza: „Acești oameni pătează emblema clubului Real Madrid”

Guiza și-a continuat discursul furibund la adresa lui Vinicius:

„Există oameni care joacă doar ca să creeze probleme. Nu înțeleg. Astfel de oameni pătează emblema lui Real Madrid.

Întrebat ce îl deranjează cel mai mult la brazilian, Guiza a spus:

„Mă deranjează totul la el… Se plânge toată ziua. Se plânge tot meciul. Copile, ăsta e fotbal! Aici e contact… și bucură-te că există VAR. Dacă ai fi jucat cu Pablo Alfaro și Sevilla fără VAR…”.

Dani Guiza, după finala EURO 2008, Spania - Germania 1-0/ Foto; IMAGO Dani Guiza, după finala EURO 2008, Spania - Germania 1-0/ Foto; IMAGO
Dani Guiza, după finala EURO 2008, Spania - Germania 1-0/ Foto; IMAGO

Dani Guiza: „Guardiola m-a vrut, dar un jucător s-a opus transferului”

Imediat după câștigarea EURO 2008, Guiza a fost aproape de un transfer la Barcelona. Atacantul fusese golghetererul sezonului 2007-2008 din La Liga, cu 27 de reușite pentru Mallorca.

Guiza susține că un star al catalanilor s-a opus mutării, dar nu a vrut să dea nume.

„Guardiola m-a vrut la Barcelona, dar un jucător de acolo s-a opus transferului”.

Xerez, Dos Hermanas, Recreativo Huelva, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahce, Johor DT, Cerro Porteno și Cadiz sunt echipele pentru care a mai evoluat Guiza.

4
trofee a câștigat Dani Guiza

Citește și

Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
„Marc Marquez e Ayrton Senna din MotoGP” Un pilot din Formula 1 face o afirmație îndrăzneață despre campionul mondial
Moto GP
16:22
„Marc Marquez e Ayrton Senna din MotoGP” Un pilot din Formula 1 face o afirmație îndrăzneață despre campionul mondial
Citește mai mult
„Marc Marquez e Ayrton Senna din MotoGP” Un pilot din Formula 1 face o afirmație îndrăzneață despre campionul mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Real Madrid spania Dani Guiza vinicius
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share