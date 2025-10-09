„L-aș da afară pe Vinicius” Starul lui Real Madrid, luat la țintă de un fost  campion european : „Oameni de genul ăsta pătează emblema clubului”

Dani Guiza (45 de ani), campion european cu Spania în anul 2008, l-a atacat pe Vinicius (25 de ani), superstarul celor de la Real Madrid.

Dani Guiza, jucător care evoluează, în prezent, pentru CD Rayo Sanluqueno în prima divizie a Andaluziei, a acordat un amplu interviu în presa din Spania.

Daniel Guiza: „ L-aș da afară pe Vinicius”

Fostul internațional spaniol nu și-a ascuns pasiunea pe care o are pentru Real Madrid: „În adâncul sufletului am susținut Real de la naștere” .

Cu toate acestea, acțiunile lui Vinicius l-au făcut pe jucătorul de atac să afirme:

„L-aș da afară de la Real Madrid! Încă nu înțeleg de ce Rodrygo nu este titular la Real Madrid, când Rodrygo este cel mai bun jucător pe care îl are Real Madrid”, a spus Guiza, citat de marca.com.

Dani Guiza: „Acești oameni pătează emblema clubului Real Madrid”

Guiza și-a continuat discursul furibund la adresa lui Vinicius:

„Există oameni care joacă doar ca să creeze probleme. Nu înțeleg. Astfel de oameni pătează emblema lui Real Madrid.

Întrebat ce îl deranjează cel mai mult la brazilian, Guiza a spus:

„Mă deranjează totul la el… Se plânge toată ziua. Se plânge tot meciul. Copile, ăsta e fotbal! Aici e contact… și bucură-te că există VAR. Dacă ai fi jucat cu Pablo Alfaro și Sevilla fără VAR…”.

Dani Guiza, după finala EURO 2008, Spania - Germania 1-0/ Foto; IMAGO

Dani Guiza: „Guardiola m-a vrut, dar un jucător s-a opus transferului”

Imediat după câștigarea EURO 2008, Guiza a fost aproape de un transfer la Barcelona. Atacantul fusese golghetererul sezonului 2007-2008 din La Liga, cu 27 de reușite pentru Mallorca.

Guiza susține că un star al catalanilor s-a opus mutării, dar nu a vrut să dea nume.

„Guardiola m-a vrut la Barcelona, dar un jucător de acolo s-a opus transferului”.

Xerez, Dos Hermanas, Recreativo Huelva, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahce, Johor DT, Cerro Porteno și Cadiz sunt echipele pentru care a mai evoluat Guiza.

4 trofee a câștigat Dani Guiza

