„Rațiu, aproape de netrecut” Spania e la picioarele fundașului român: „A creat panică”
Andrei Rațiu FOTO: IMAGO
„Rațiu, aproape de netrecut” Spania e la picioarele fundașului român: „A creat panică”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 13:00
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 13:00
  • Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român al gazdelor, a fost lăudat de presa spaniolă.
  • „Tricolorul” este unul dintre jucătorii de bază ai echipei din La Liga.

Andrei Rațiu a fost integralist în meciul de pe Estadio de Vallecas, și a avut o prestație foarte apreciată de presa din Spania.

Spania, la picioarele lui Rațiu: „Aproape de neînvins”

Jurnaliștii de la AS l-au caracterizat pe Andrei Rațiu ca fiind „aproape de neînvins”:

Unul dintre cei mai bun fotbaliști ai lui Rayo este Rațiu, un fundaș lateral care uneori uită că este fundaș lateral.

El a avut prima ocazie importantă a meciului, într-un atac pe extremă care l-a dus până în careul mic, de unde a șutat pe lângă poarta lui Courtois.

În punctele lui forte, este aproape de netrecut. În punctele slabe, aproape la fel”.

„Tricolorul” a câștigat mai multe dueluri contra lui Vinicius Junior, însă Andrei Rațiu a avut realizări și pe plan ofensiv.

Real Madrid a început să sufere pe partea stângă, cu Rațiu crescând în joc. A început prin a-l marca pe Vini, dar când s-a eliberat a creat panică printr-o pătrundere în care l-a depășit pe Carreras și a șutat, mingea fiind deviată de Courtois”, se arată în marca.com.

Publicația El Pais a arătat o statistică din care reiese că românul a fost cel mai activ jucător al gazdelor din prima jumătate a meciului.

În prima repriză, românul a fost jucătorul de la Rayo cu cele mai multe șuturi la poartă (2), cu cele mai multe acțiuni cu mingea (39) și cu cele mai multe pase în ultima treime (8, la fel ca Chavarría și Pathé Ciss)”.

Andrei Rațiu, lăudat de fani pe rețelele de socializare

  • „Vini nu poate trece de Rațiu nici dacă viața lui ar depinde de asta”
  • „Rațiu l-a făcut nevăzut pe «Balonul de plajă»”
  • „Rațiu, bestial! Cu galben luat, l-a secat pe Vinicius”
  • „E supertop Rațiu! Unicul de la Rayo care a generat pericol”
  • „Rațiu și Balde pe benzi la Barcelona ar face minuni”
  • „Rațiu ne distruge (n.r. pe Real Madrid), atât în ​​defensivă, cât și în atac. Un jucător fantastic. Exact genul de fundaș lateral pe care Xabi îl iubește”
  • „Cel mai bun din prima repriză, ce demonstrație!”
  • „Cine-l vrea pe Rațiu să plătească cea mai mare sumă din istoria clubului”
  • „Dacă Rațiu era englez sau îl chema Ratiuinho, valora pe puțin 80 de milioane”
  • „Alt recital dat de una dintre cele mai bune extreme din lume”
  • „Antidotul lui Vinicius, care nu e nici măcar în top 10 salarii la Rayo”
  • „Clasa pe care i-o dă Rațiu lui Carreras azi e spectaculoasă”

Andrei Rațiu, început bun de sezon pentru Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a fost integralist în toate partidele disputate de gruparea madrilenă în La Liga.

Fundașul stânga a oferit și o pasă decisivă, în duelul contra celor de la Real Sociedad, din etapa #8 a La Liga, 1-0.

În Conference League, Andrei Rațiu a jucat un singur meci din cele două disputate de Rayo în faza principală, împotriva fostei adversare a celor de la CFR Cluj, Hacken, 2-2. 

Românul a fost introdus în minutul 81 al duelului din Suedia și a marcat golul egalizator, în 90+13.

12.000.000 de euro
este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

În calcul au fost luați doar jucătorii care au evoluat în cel puțin 5 partide oficiale de campionat în sezonul actual.

Real Madrid Rayo Vallecano la liga andrei ratiu
