„Ne putem califica” Ianis Hagi, despre meciul cu Bosnia: „Mergem acasă la ei să-i batem” + Cum face față presiunii +22 foto
Ianis Hagi FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Ne putem califica” Ianis Hagi, despre meciul cu Bosnia: „Mergem acasă la ei să-i batem” + Cum face față presiunii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 14:31
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 14:31
  • Ianis Hagi (27 de ani) este convins că România poate obține calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Declarațiile lui Hagi jr vin cu mai puțin de o săptămână până la primul duel decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Ianis Hagi este cu gândul la calificare: „Mergem 100% în direcția asta”

Ianis Hagi crede că „tricolorii” mai au șanse la calificarea directă pentru turneul final din America de Nord.

„Orice șansă pe care o avem, mergem 100% în direcția asta și apoi vedem unde vom termina. Însă, cred că ne putem califica”.

Jucătorul care evoluează la Alanyaspor consideră victoria drept singura opțiune pentru duelul de la Zenica, contra Bosniei.

Trebuie să ne câștigăm meciul. Revanșă e mult spus, însă ei au venit acasă la noi, ne-au bătut. Acum, și noi vrem să mergem acasă la ei și să-i batem”.

Ianis Hagi: „Presiunea este o binecuvântare”

Întrebat despre cum reacționează la presiunea rezultatelor, Ianis Hagi a dezvăluit că sportivii au nevoie de acest sentiment pentru a atinge performanța.

„Mă simt mai bine când presiunea este pe umerii mei. Consider că presiunea este o binecuvântare și trebuie să o cauți, trebuie să încerci să o găsești pentru că ea te face mai bun.

Te face să lucrezi cu puțin timp și spațiu de gândire și, cumva, trebuie să reacționezi foarte rapid la tot ce se întâmplă pe lângă tine”.

Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

FOTO. România - Austria 1-0, ultimul meci disputat al naționalei

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Echipa Nationala bosnia zenica ianis hagi preliminarii cm 2026
