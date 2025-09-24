„La FRF sunt prea mulți șefi!” Daniel Pancu dă cărțile pe față după aventura la România U21: „Vine fiecare pe capul tău”

Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit din nou despre perioada petrecută pe banca naționalei U21.

Fostul selecționer a fost deranjat de numărul prea mare de superiori pe care îi avea din partea Federației Române de Fotbal.

Pancu a antrenat timp de doi ani naționala de tineret, reușind să obțină calificarea la Euro 2025, unde n-a obținut niciun punct într-o grupă cu Italia, Spania și Slovacia.

Daniel Pancu: „La FRF sunt prea mulți șefi!”

Încântat de perioada petrecută alături de micii „tricolori”, Pancu a avut și câteva nemulțumiri la adresa FRF.

„M-am simțit extraordinar trei ani în cadrul Federației. Singura mea nemulțumire e că ai prea mulți șefi. Asta a fost la mine, personal. Poate alții au nevoie de ajutor. Una e când ești la echipa mare, unde ai un singur superior, una e când ai din start trei.

După fiecare înfrângere vine fiecare pe capul tău. Având trei superiori, mie îmi poate da un disconfort. Dar asta nu e valabil pentru toți selecționerii U21. Am spus-o doar la persoana mea. Eu am considerat că nu am nevoie de ajutor. Unul e de ajuns”, a spus Pancu, potrivit digisport.ro.

Totuși, aceasta nu a fost singura critică adusă de Daniel Pancu după mandatul de selecționer. La scurt timp după turneul final, Pancu și-a atacat în mai multe rânduri și jucătorii, invocând fie probleme legate de mentalitate, fie de pregătire sau disciplină.

