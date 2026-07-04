Ce i-a spus Messi lui Vozinha Legendarul portar al Capului Verde a dezvăluit discuția avută cu starul argentinian

Vozinha (40 de ani), portarul Capului Verde, a vorbit despre eliminarea dramatică a echipei sale, după eșecul cu Argentina, scor 2-3 (d.prel.), din 16-imile Campionatului Mondial.

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Josimar Jose Evora Dias, alias „Vozinha”, un nume care nu spunea absolut nimic la începutul competiției, a devenit unul dintre eroii-surpriză ai Campionatului Mondial, grație intervențiilor sale decisive în momentele-cheie ale partidelor.

În ciuda înfrângerii, portarul de 40 de ani a avut un meci excelent și în fața deținătoarei trofeului, Argentina.

Vozinha: „Un mare respect pentru Messi, dar când pășim pe teren trebuie să ne concentrăm pe ce facem noi”

Vozinha a recunoscut că eliminarea este greu de acceptat însă a subliniat că naționala Capului Verde are motive să fie mândră de parcursul reușit la primul Campionat Mondial.

„Evident, suntem puțin triști. Cred că am făcut suficient pentru a câștiga meciul. Din păcate, așa e fotbalul. Argentina a reușit să marcheze al treilea gol dintr-o fază fixă. Dar suntem foarte mândri de parcursul nostru.

Am jucat împotriva actualei campioane mondiale, de la egal la egal, și am avut ocazia să câștigăm meciul. Trebuie să fim mulțumiți și mândri. Evident, suntem triști, nu am vrut să fim eliminați, dar sunt foarte recunoscător pentru tot.

Un mare respect pentru Messi și pentru toți jucătorii Argentinei. Când intrăm pe teren, suntem conștienți de calitatea adversarului, însă trebuie să ne concentrăm asupra noastră și asupra a ceea ce poate realiza echipa noastră.

Vozinha și Lionel Messi/ Foto: IMAGO

Din păcate, nu am reușit să câștigăm, dar acum trebuie să privim spre viitor și sper ca naționala noastră să aibă realizări și mai mari”, a declarat Vozinha, citat de uol.com.br.

Avem un grup fantastic, jucători de foarte bună calitate. Cine știe, poate îi vom vedea pe acești jucători jucând în cele mai bune ligi din lume. Sper ca cei mai tineri să-i vadă pe toți cei de aici ca pe niște modele și să lupte pentru visele lor, să nu renunțe niciodată. Suntem dintr-o țară foarte mică, săracă, fără multe resurse. Dar suntem un popor rezistent. Vozinha, portar Capul Verde

Vozinha și dialogul cu Lionel Messi

La finalul partidei, Vozinha a fost surprins alături de Lionel Messi. Întrebat despre discuția avută cu starul Argentinian, veteranul din poarta Capului Verde a replicat:

„M-am dus la el și, înainte să apuc să spun prea multe, m-a îmbrățișat și mi-a spus: «Bravo! Ești un portar foarte bun. Oamenii din țara ta trebuie să fie mândri de tine».

A însemnat foarte mult pentru mine să aud asta de la cineva ca Leo.

I-am spus: «Mulțumesc, Leo. Ești cel mai bun». Apoi l-am întrebat dacă pot să primesc tricoul lui, iar el a zâmbit și mi-a spus: «Desigur. Ți-l dau la vestiare». Momente ca acesta rămân cu tine pentru totdeauna.”, a mai spus Vozinha.

Rezultatele Capului Verde la prima participare la CM

0-0 cu Spania

2-2 cu Uruguay

0-0 cu Arabia Saudită

1-1 (2-3 d.prel) cu Argentina, în 16-imi

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