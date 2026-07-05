Laude pentru rivali Mihai Stoica aplaudă  transferurile realizate de U Craiova: „Își face lot pentru Europa. E cvasicalificată”
Mihai Stoica
Superliga

Laude pentru rivali Mihai Stoica aplaudă transferurile realizate de U Craiova: „Își face lot pentru Europa. E cvasicalificată”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 20:49
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 01:27
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că Universitatea Craiova va avea un parcurs european remarcabil, datorită lotului valoros pe care îl are.
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Campioana României se pregătește pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor, acolo unde va da peste campioana Belarusului, ML Vitebsk.

Oltenii au fost activi și pe piața de transferuri, cheltuind nu mai puțin de 4,9 milioane de euro pentru 5 jucători.

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Mihai Stoica, laude pentru Universitatea Craiova: „Îşi face lot şi pentru Europa, e foarte frumos”

Mihai Stoica crede că Universitatea Craiova nu va avea probleme în fața adversarelor din primele tururi ale preliminariilor Champions League.

Eu zic că Universitatea Craiova e cvasicalificată într-o faza principală a unei competiţii europene! Îmi e greu să cred că nu va trece de ML Vitebsk sau de Borac Banja Luka. Craiova va avea încărcare, dar îşi face lot şi pentru Europa, e foarte frumos.

Vreau să avem şi noi încărcare, chiar vorbeam cu Sorin Cârţu că poate a fost şansă lor că i-a scos AEK şi au luat titlul, nu ai de unde sa ştii.

Dar e clar că îşi doreşti să joci în Europa că de acolo vin bani, fotbaliştii îşi doresc mult să joace acolo. Una e să joci cu Petrolul şi alta e să joci în ţări bogate cu istorie şi tradiţie”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Ce jucători a adus Universitatea Craiova în vara aceasta:

  • Răzvan Sava - 2,5 milioane de euro
  • Simon Elisor - 1,5 milioane de euro
  • Ronaldo Webster - 400.000 de euro
  • Heri Tavares - 500.000 de euro
  • Alexandru Maxim - liber de contract

Mai mult de atât, oltenii nu au fost nevoiți să-și „sacrifice” vedetele pentru a finanța această campanie. Craiova și-a păstrat nucleul echipei și nu a încasat niciun euro din vânzarea vreunui jucător. Cu toate acestea a decis să „spargă banca” și să investească masiv în lot.

De cealaltă parte, FCSB a oficializat doar transferul lui Ronny Labonne, fundașul lateral venit de la Caen. Totuși, Mihai Stoica a anunțat că noi jucători vor sosi în tabăra roș-albaștrilor.

Universitatea Craiova, gata de revenirea în Liga Campionilor

Formația antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) și-a încărcat bateriile pentru noul sezon în Austria, unde a terminat cantonamentul neînvinsă:

Acum, campioana României este gata pentru primul meci oficial al sezonului, manșa tur a „dublei” cu ML Vitebsk, campioana Belarusului, în primul tur preliminar din Liga Campionilor.

Meciul este programat pe 8 iulie, cu începere de la ora 20:00, la Mezokovesd, în Ungaria. Din cauza războiului din Ucraina, ML Vitebsk nu își poate disputa partidele pe teren propriu.

Returul se joacă o săptămână mai târziu, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Între cele două partide, Craiova urmează să dispute și Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

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