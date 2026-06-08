Probleme mari pentru Ancelotti Selecționerul Braziliei a rămas fără singurul fundaș dreapta din lot » Cine i-a luat locul

Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, a trebuit să modifice lotul cu doar câteva zile înaintea debutului la Campionatul Mondial.

Wesley (22 de ani), fundașul dreapta al Romei, a fost scos din lot după accidentarea suferită în ultimul amical al Braziliei.

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În locul său, Ancelotti a convocat un alt jucător din Serie A: Ederson (26 de ani), mijlocașul celor de la Atalanta.

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a pierdut singurul fundaș dreapta din lot

Wesley s-a accidentat în amicalul câștigat de Brazilia cu Egipt, scor 2-1, disputat la Cleveland. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a părăsit terenul în lacrimi.

„Examinarea RMN a evidențiat o leziune musculară la adductorul coapsei stângi”, a transmis Confederația Braziliană de Fotbal.

Absența lui Wesley este o lovitură pentru Ancelotti, mai ales pentru că fundașul Romei era singurul fundaș dreapta de meserie din lotul Braziliei.

În lipsa lui Wesley, selecționerul va trebui să găsească o soluție de avarie pentru postul de fundaș dreapta. Variantele luate în calcul sunt Danilo, fundașul central de la Flamengo, și Roger Ibanez, fundașul central de la Al-Ahli.

În locul lui Wesley a fost chemat Ederson, mijlocașul de la Atalanta. Acesta are doar trei selecții pentru Brazilia și se va alătura lotului luni, în Statele Unite, conform bbc.com.

Ederson este aproape de un transfer la Manchester United, după ce clubul ar fi ajuns la un acord cu Atalanta pentru aproximativ 41 de milioane de euro.

41 de meciuri a jucat Ederson în acest sezon, în care a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive

Brazilia a câștigat ultimul test înaintea Mondialului cu 2-1. Bruno Guimaraes a deschis scorul în minutul 7, după o recuperare la marginea careului, Egiptul a egalat rapid prin Mostafa Zico, iar Endrick a marcat golul victoriei după pauză, din pasa lui Raphinha.

Meciurile Braziliei din grupa C de la Campionatul Mondial:

Maroc (14 iunie)

Haiti (20 iunie)

Scoția (25 iunie)

3 zile au mai rămas până la startul Campionatului Mondial din 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00, ora României

Lotul Braziliei pentru CM 2026

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Fundași : Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit). Mijlocași : Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Ederson (Atalanta), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Ederson (Atalanta), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo). Atacanți: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos)

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