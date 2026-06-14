U Cluj își caută „casă” Variantele de stadioane luate în calcul de conducere » De ce nu va putea juca pe Cluj Arena

Radu Constantea, președintele Universității Cluj , a dezvăluit numele stadioanelor pe care echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) ar putea să joace în preliminariile Europa League.

, a dezvăluit numele stadioanelor pe care echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) ar putea să joace în preliminariile Europa League. Cluj Arena este indisponibilă în perioada 6-9 august, atunci când găzduiește festivalul Untold.

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U Cluj a încheiat sezonul pe locul al doilea și va evolua încă din primul tur preliminar al Europa League, acolo unde ar putea da peste adversari dificili, ținând cont că nu este cap de serie.

Unde ar putea juca U Cluj în preliminarii: „Sfântu Gheorghe, Ploieşti sau Bucureşti”

În contextul în care Cluj Arena este indisponibilă la începutul lunii august, Radu Constantea s-a gândit deja la variantele de stadioane unde ar putea juca U Cluj în cupele europene.

„Primul tur va fi pe Cluj Arena. Este un semn de întrebare pentru următorul tur. Acolo, dacă vom juca prima manşă acasă, pe 22-23 iulie, vom putea juca pe arena noastră. Dacă nu, va trebui să găsim o soluţie. După festival (n.r. Untold) ne vom putea întoarce în 8-9 zile.

(n.r. este o variantă Sibiul?) La Sibiu este un semn de întrebare. Au intervenit asupra gazonului şi nu ştim dacă vom putea juca. La Arad nu este stadionul omologat pentru meciuri de cupe europene.

(n.r. care sunt variantele?) Sfântu Gheorghe, Ploieşti şi Bucureşti ”, a declarat Radu Constantea, conform primasport.ro.

Președintele clubului a vorbit și despre campania de transferuri din această vară și a analizat potențialii adversari ai ardelenilor din primul tur al Europa League.

„Am reuşit să semnăm cu patru jucători, au fost anumite poziţii unde am fost obligaţi să acoperim. A fost un obiectiv pentru noi să avem cât mai mulţi jucători la începutul pregătirii.

Am încercat să ne pregătim mai bine pentru că începem mai devreme stagiunea europeană, mai exact pe 9 iulie, şi e important să avem cât mai multe posturi acoperite.

(n.r. despre posibilii adversari) Nume grele. Sunt echipe importante şi va conta foarte mult şansa noastră la tragerea la sorţi. Vom încerca să ne pregătim astfel încât să avem o şansă”, a încheiat Radu Constantea.

Jucătorii transferați de U Cluj în această vară:

Pedro Pinho

Marius Ștefănescu

Florent Poulolo

Neofytos Michail

Friday Adams

U Cluj își cunoaște cei 6 posibili adversari din primul tur al Europa League

„Șepcile roșii” vor avea o misiune dificilă încă din primul tur, urmând să întâlnească un adversar puternic, în condițiile în care Universitatea Cluj nu este cap de serie.

Ferencvaros (Ungaria)

⁠Qarabag (Azerbaidjan)

⁠Dinamo Kiev (Ucraina)

⁠Hajduk Split (Croația)

⁠CSKA Sofia (Bulgaria)

⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

Între cele două partide, formația antrenată de Cristiano Bergodi va disputa Supercupa României împotriva celor de la U Craiova, care va avea loc pe 12 iulie.

În cazul în care va fi eliminată din primul tur al Europa League, U Cluj va merge în turul doi din Conference League, unde a fost prezentă și sezonul trecut.

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