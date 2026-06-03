„Coman e letal” Fostul selecționer explică de ce Hagi îl vede pe Florinel vârf de atac: „Dacă nici el nu-l cunoaște!”

GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Costel Enache, fost selecționer al României U19, rememorează perioada în care Florinel Coman juca atacant la loturile de juniori și explică de ce mutarea lui Gică Hagi în centrul atacului nu reprezintă o mare surpriză.

Costel Enache, fost selecționer al României U19, rememorează perioada în care Florinel Coman juca atacant la loturile de juniori și explică de ce mutarea lui Gică Hagi în centrul atacului nu reprezintă o mare surpriză. Tehnicianul vorbește despre calitățile care l-au diferențiat pe „tricolor” încă de la Academia Hagi și despre modul în care poate fi decisiv atât în centrul atacului, cât și în banda stângă.

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Decizia lui Gheorghe Hagi (61 de ani) de a-l folosi pe Florinel Coman (28 de ani) atacant central în amicalul României cu Georgia (1-1), la Tbilisi, a stârnit comentarii după meci. Selecționerul a explicat însă că nu este deloc o improvizație.

Gică Hagi: „ Aceasta e poziția numărul 1 a lui Florinel Coman”

„Îmi pare rău dacă nu știți, aceasta e poziția numărul 1 a lui Coman. Întotdeauna a fost asta, pentru mine. Că a jucat și extremă, da, știe să joace și în bandă.

Eu cred că poate să dea un randament foarte bun acolo, în atac. Nu bun, foarte bun! Și în acest meci a fost foarte periculos, a fost în joc.

Sper ca Florinel Coman să joace sezonul viitor, pentru că vreau să îl am la echipa națională”, a declarat Gheorghe Hagi, după meciul cu Georgia.

Într-adevăr, înainte să devină extrema stângă care a explodat la FCSB, actualul internațional a fost crescut și utilizat ani la rând ca vârf de atac, atât la Academia Hagi, cât și la primele reprezentative de juniori ale României.

Costel Enache: „Coman și Adrian Petre erau cei mai bine cotați atacanți ai generației lor”

Afirmația selecționerului Gică Hagi este confirmată și de Costel Enache (53 de ani), fost antrenor al naționala U19 a României, care l-a pregătit pe Florinel Coman spre finalul junioratului.

Folosit doar vârf la U15 și U17, sub comanda lui Florin Răducioiu, respectiv Bogdan Vintilă, Florinel Coman început să joace și în bandă în mandatul lui Costel Enache, la U19.

„În perioada când am fost eu la lot, pe Florinel Coman l-am folosit atacant și a jucat în multe meciuri atacant.

Pentru că și Adrian Petre era într-un moment foarte, foarte bun am căutat să-i folosesc pe amândoi în același timp, deoarece erau jucători valoroși.

Florinel juca și atacant stânga, într-adevăr. Dar foloseam și un mod de a avea pe amândoi în zonă centrală, cu Florinel în spatele lui Adi”, a declarat Enache pentru GOLAZO.ro.

Profiluri diferite: „Petre, forță. Coman, inteligență în spații”

Fostul selecționer U19 își amintește că cei doi atacanți aveau caracteristici complementare.

„Adi era puțin mai puternic decât Florinel și avea o forță de pătrundere mai mare. În schimb, Coman este un jucător care gestionează foarte bine spațiile și care, din linia a doua, vine foarte bine cu șutul de la distanță.

Florinel avea demarcări mai interesante și știa exact unde să ceară și să primească mingea. Adi, însă, avea un profil diferit.

Amândoi erau foarte utili pentru că puteai să diversifici modul de a depăși o apărare”.

„Dar dacă îl găsești aproape de poartă, e letal”

Întrebat unde crede că poate da randament maxim Florinel Coman, Costel Enache spune că răspunsul depinde de modul în care este construit jocul echipei.

„Dacă îl pui într-o zonă laterală și blochezi fundașii centrali cu un atacant sau cu doi atacanți și îi lași spațiul de unu contra unu, Florinel e letal. Apoi intrările lui din stânga spre interior sunt perfecte pentru șutul lui de la distanță.

În același timp, tehnica foarte bună în regim de viteză și în adversitate îl recomandă și ca un atacant de zonă centrală, doar că acolo are nevoie de mingi.

Din echipa pe care am văzut-o în teren, cu Georgia, la începutul meciului, erau jucători care puteau combina foarte bine și să ducă mingea din aproape în aproape.

Dacă îi duci mingea aproape de poartă lui Florinel și îl găsești, e letal, într-adevăr”, a concluzionat actualul antrenor al divizionarei secunde, FC Bacău.

„Coman nu e atacant pentru mingi la bătaie, care să joace cu spatele la poartă”

Costel Enache subliniază însă că Florinel Coman nu este un vârf clasic.

„Nu e un jucător căruia să-i dai mingi lungi la bătaie. Nu e un atacant care să se joace cu spatele la poartă.

Dar cu o echipă care poate construi din aproape în aproape, și asta e clar filosofia lui Gică Hagi, poate juca cu eficiență bună în ambele zone”, a punctat fostul atacant al Ceahlăului.

„Dacă Hagi nu-l cunoaște pe Coman, nu știu cine îl mai cunoaște”

Enache evită să compare jucătorul de astăzi cu cel din perioada junioratului, însă consideră că experiența lui Gică Hagi cântărește decisiv în alegerea poziției lui Florin Coman în atacul naționalei.

„În 2016, Coman și ceilalți băieți erau încă niște copii. Între timp s-au dezvoltat și și-au definitivat modul de acțiune în teren.

A trecut mult timp. N-aș compara Florinel Coman de la 17 ani cu Florinel Coman de la 28. Dar dacă Hagi nu-l cunoaște, nu știu cine îl mai cunoaște”.

VIDEO. Rezumatul finalei Campionatului Național U13, ediția 2010-2011, Academia Hagi U13 - ACU Arad U13 3-0, cu Florinel Coman marcând din postura de atacant

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