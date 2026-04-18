Neymar, dezbatere națională Președintele Braziliei a vorbit despre starul lui Santos înaintea Mondialului: „Asta m-a întrebat Ancelotti!"
Neymar, căpitanul lui Santos Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 13:56
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 14:23
  • Neymar, 34 de ani și 72 de zile, devenit subiect de stat în Brazilia: merită convocat pentru Campionatul Mondial?
  • Președintele Lula a dezvăluit o discuție cu selecționerul Carlo Ancelotti legată de căpitanul lui Santos. 

Neymar va avea 34 de ani și 128 de zile pe 13 iunie, când Brazilia va juca primul meci la Campionatul Mondial, împotriva Marocului, la New York/New Jersey.

Neymar, nemulțumit: „Hei, Ancelotti, dar eu?!”. Fără el la Mondial?

Dar va fi marele star brazilian la turneul final? Aceasta este întrebarea pe care o pun toți brazilienii. Inclusiv Luiz Inacio Lula da Silva, președintele țării.

Președintele Lula și Neymar, în 2010. Jucătorul avea 18 ani Foto: Imago

Neconvocat de selecționerul Carlo Ancelotti pentru amicalele de luna trecută, 1-2 cu Franța și 3-1 în fața Croației, căpitanul lui Santos a reacționat: „Hei, Ancelotti, dar eu?!”.

Un jurnalist carioca, Andre Loffredo, de la televiziunea O Globo, a anunțat că mijlocașul nu intră în planurile selecționerului și nu va fi convocat pentru CM 2026.

138 de goluri
a influențat Neymar în 128 de selecții pentru Brazilia (79 de reușite, 59 de pase decisive)

„Ancelotti m-a întrebat: «Credeți că Neymar ar trebui chemat?»”

Ney a devenit subiect de stat în Brazilia, președintele Lula dezvăluind ce a discutat cu Ancelotti despre el, ce i-a răspuns și ce crede că trebuie să facă jucătorul.

„Am avut ocazia să vorbesc cu Ancelotti. El m-a întrebat: «Credeți că Neymar ar trebui chemat?».

Carlo Ancelotti, 66 de ani, e selecționerul Braziliei din 26 mai 2025 Foto: Imago
Carlo Ancelotti, 66 de ani, e selecționerul Braziliei din 26 mai 2025 Foto: Imago

I-am zis: «Ascultă, Ancelotti, dacă este apt fizic, are abilități fotbalistice»”, a afirmat președintele, potrivit CNN Brasil.

I-a sugerat că, dacă e sută la sută fizic, nu poate lipsi de la Mondial.

Președintele Lula: „Neymar să ia exemplul lui Ronaldo și Messi”

Lula a mai spus însă: „E important să înțelegem dacă Neymar își dorește asta. Dacă își dorește, trebuie să fie profesionist.

Poate urma exemplul lui Cristiano Ronaldo, poate urma exemplul lui Lionel Messi și va juca în echipa națională pentru că este încă tânăr”.

Neymar nu poate reveni la națională doar datorită numelui. Trebuie să își dorească să ajungă acolo și să o demonstreze prin jocul său Lula da Silva, președintele Braziliei

