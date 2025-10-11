Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari +8 foto
Mircea Lucescu FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 13:56
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 14:02
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a prefațat partida cu Austria din preliminariile CM 2026.
  • Meciul se dispută duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Duelul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Antena 1.

Mircea Lucescu știe cum poate învinge Austria: „Putem spera la un rezultat bun”

Mircea Lucescu a urmărit atent sistemul de joc al naționalei lui Ralf Rangnick și știe ce trebuie să facă „tricolorii” pentru a obține cele 3 puncte.

„Noi trebuie să-i anticipăm pe tot ceea ce știu ei să facă și în același timp să profităm de slăbiciunile lor, pentru că dacă aduci opt jucători în atac, înseamnă că în apărare îți lași doi jucători, unul contra unul.

Dacă noi vom ști să fructificăm astfel de momente, pentru că avem jucători foarte rapizi, și dacă ne apărăm bine, atunci putem spera la un rezultat bun.

E o echipă care își bazează jocul pe pasele lungi, nu construiește jocul decât puțin până duce 5 jucători în atac pe adversari.

Joacă mingi peste fundașii noștri centrali, jucători de viteză, strâng extremele în interior și lasă fundașii pe linia atacanților și așteaptă alții, fac câteva pase”, a spus selecționerul României la conferința de presă premergătoare meciului România - Austria.

Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu.jpeg
Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu.jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (3).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (4).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (5).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (6).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (7).jpeg
+8 Foto
Mircea Lucescu: „N-au avut niciun pic de milă”

Mircea Lucescu crede că „tricolorii” nu trebuie să se sperie de Austria după ce a învins pe San Marino 10-0.

Selecționerul este convins că scorul se datorează faptului că naționala mistrostatului înconjurat de Italia s-a confruntat cu probleme de moral, după ce a primit trei goluri în primele 25 de minute.

„Când ajungi să dai 3, 4 la 0 în foarte scurt timp, e normal ca echipa cealaltă să cadă. Nu are niciun fel de suport pentru a continua să joace la nivelul la care a început meciul. Se întâmplă totdeauna astfel de situații”, a spus Mircea Lucescu.

Selecționerul „tricolorilor” a lăudat combativitatea austriecilor, care au încercat să marcheze cât mai multe goluri împotriva celor de la San Marino.

Ce trebuie admirat este atitudinea jucătorilor austrieci, care și în minutul 90, la 9-0, alergau după minge să o ia, să o aducă în teren, să o pună la centru să marcheze. Adică nu au avut niciun pic de milă de adversari în astfel de situații.

De multe ori, foarte multe echipe, când ajung la moment dat, respectă puțin profilul profesionist al adversarilor și nu îi umilesc. Până la urmă, nu ai nevoie de 10 goluri. Dacă vrei să o faci, o faci”, a continuat Mircea Lucescu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
austria echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania preliminarii cm 2026
fcsb 60 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 1

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
