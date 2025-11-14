Xabi a pus piciorul în prag Obiceiul din „era Ancelotti” le-a fost interzis jucătorilor lui Real Madrid

După venirea sa la Real Madrid, Xabi Alonso (43 de ani) a pus capăt unui obicei format pe vremea când Carlo Ancelotti (66 de ani) era antrenor pe „Bernabeu”.

Xabi a fost numit antrenorul lui Real Madrid în această vară, după plecarea lui Ancelotti. Italianul a devenit, mai apoi, selecționerul Braziliei.

Xabi Alonso a pus capăt unui obicei de la Real Madrid

În perioada când Carlo Ancelotti era antrenorul lui Real Madrid, jucătorii echipei obișnuiau să plece, după meciuri, la Ibiza. Unii dintre ei lipseau de la antrenamente și nu se întorceau la timp la Madrid.

Această tradiție a luat sfârșit odată cu sosirea lui Xabi Alonso. Jucătorilor nu li s-a mai permis să plece așa cum o făceau în anii precedenți.

„Când era Carlo Ancelotti, unii jucători de la Real Madrid mergeau în Ibiza după meciuri, în loc să se întoarcă la Madrid. Unii lipseau des de la antrenamente și făceau ce voiau.

Au vrut să repete același lucru cu Xabi Alonso, dar nu a funcționat. Acest lucru i-a supărat pe cei din anturajul unor jucători , care simt că Xabi se amestecă în treburile jucătorilor”, a declarat jurnalistul francez Romain Molina, potrivit defensacentral.com.

Real Madrid are un început de sezon foarte bun. Echipa antrenată de Xabi Alonso se află pe primul loc în La Liga, cu 31 de puncte obținute după 12 partide.

În Liga Campionilor, Real Madrid se poziționează pe locul 7, cu 9 puncte acumulate după 4 meciuri.

Singurul meci pierdut până acum de clubul spaniol în cupele europene a fost împotriva lui Liverpool, scor 0-1, în runda precedentă.

Xabi Alonso a debutat cu dreptul și în El Clasico. Real Madrid și Barcelona s-au întâlnit în campionat pe 26 octombrie, iar meciul a fost câștigat de „galactici” cu scorul de 2-1.

Cu ocazia acelei victorii, Xabi Alonso a întrerupt seria de 5 înfrângeri consecutive ale Realului în fața marii rivale.

Trofeele câștigate de Carlo Ancelotti pe banca lui Real Madrid, în ambele mandate:

3X Liga Campionilor

2X La Liga

3X Supercupa Europei

2X Campionatul Mondial al Cluburilor

2X Supercupa Spaniei

2X Cupe ale Spaniei

353 de meciuri a antrenat-o Carlo Ancelotti pe Real Madrid

