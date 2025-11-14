Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a explicat de ce moldovenii s-au opus schimbării regulamentului în ceea ce privește statutul președintelui LPF.

Liga Profesionistă de Fotbal a convocat joi la prânz cluburile de Liga 1 pentru o Adunare Generală, ce s-a ținut la Poiana Brașov.

Valeriu Iftime: „Mi se pare că direcția în care mergem nu este greșită, este catastrofală”

Cel mai important subiect dezbătut a fost numărul de mandate pe care le poate avea cineva la șefia LPF, fiind supusă la vot îndepărtarea limitei de două.

La ședință au fost reprezentate toate cele 16 cluburi. Csikszereda s-a abținut, iar FC Botoșani și Universitatea Craiova au fost singurele care s-au opus.

Valeriu Iftime susține că LPF nu a făcut nimic notabil în mandatul lui Gino Iorgulescu.

„Nu e greu să fii normal sau e greu să fii normal în România. Eu spun că două mandate sunt suficiente pentru o funcție de conducere de genul acesta, indiferent dacă au fost două mandate bune sau proaste.

Domnul Iorgulescu are două mandate și jumătate, iar Liga nu a făcut nimic spectaculos cu el la conducere. Trebuie să întinerim acum, să schimbăm mentalitatea.

Avem mari probleme, de la drepturile TV și până la cum ne prezentăm noi drept cluburi. A fost o presiune continuă să rămână domnul Iorgulescu și s-a luptat să se ia decizia corectă, între ghilimele. Sunt într-o zonă de lehamite și mă dezgustă totul.

Nu am nimic împotriva lui Gino Iorgulescu, a fost un mare fotbalist. L-am votat în primul mandat, în al doilea nu a fost altcineva... Dar acum când vii și mai ceri un mandat mi se pare mult, mult prea mult.

Mi se pare că direcția în care mergem nu este greșită, este catastrofală. Cred că au existat unele telefoane, insistențe, înainte de ziua de ieri și nu mi se pare normal. M-a surprins teribil Rapid cu votul de ieri (n.r. joi)”, a spus Iftime, citat de digisport.ro

2027 este anul în care mandatul actual al lui Gino Iorgulescu se va încheia și vor avea loc noi alegeri pentru postul de președinte al LPF

Gino Iorgulescu se află în fruntea LPF din 2013, când a preluat postul de președinte, învingându-l la alegeri pe fostul șef, Dumitru Dragomir.

