Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) s-a accidentat la încheietura mâinii drepte și s-a retras de la mai multe turnee importante.

În lipsa unui diagnostic public detaliat din partea echipei sale, specialiștii atenționează că absența spaniolului ar putea fi de lungă durată.

Spaniolul s-a retras de la Madrid Open, iar ulterior a anunțat că nu va participa nici la turneele de la Roma și Roland-Garros, pentru a nu risca o agravare a problemei.

Un medic a analizat accidentarea lui Alcaraz: „Recuperarea poate dura între trei și șase luni”

Accidentarea a apărut în perioada turneului de la Barcelona (11-21 aprilie), unde Alcaraz a câștigat meciul din primul tur, dar s-a retras înaintea partidei următoare.

La conferința de presă, ibericul a explicat că testele medicale au arătat o problemă „mai serioasă” decât se aștepta inițial.

„În urma testelor de astăzi, este o accidentare puțin mai serioasă decât ne așteptam cu toții. Și, sincer, trebuie să îmi ascult corpul și să fac ceea ce este cel mai bine pentru mine, ca să nu mă afecteze în viitor”, a spus Alcaraz, conform atp.com.

Presa spaniolă scrie că ar putea fi vorba despre tenosinovită De Quervain, o inflamație a tecii care acoperă tendonul de la nivelul degetului mare și al încheieturii.

Este o problemă care poate fi rezolvată cu odihnă și tratament și, în acest sens, nu este ceva de care să ne îngrijorăm, dar există multe tipuri de accidentări. Dacă este vorba de tenosinovită, recuperarea este estimată la o durată cuprinsă între patru și șase săptămâni, dar dacă accidentarea este cronică, am putea vorbi despre o durată cuprinsă între trei și șase luni, iar asta ar însemna să spună adio sezonului actual. Jose Luis Martinez Romero, specialist în chirurgie ortopedică și traumatologie

Afecțiunea poate provoca durere, rigiditate și limitarea mișcărilor, fiind întâlnită la sportivii care repetă frecvent aceleași gesturi, inclusiv la jucătorii de tenis.

În cel mai rău caz, ar putea exista o leziune osoasă sau o problemă la fibrocartilajul triunghiular. O astfel de situație ar putea necesita o intervenție chirurgicală și ar prelungi semnificativ perioada de recuperare.

„În acest moment vorbim despre speculații, dar dacă nu există o leziune a tendonului și nu există nicio degenerare, recuperarea este completă, însă de durată.

Totuși, complicațiile ar putea chiar să îl oblige pe Carlos să își schimbe tehnica de lovire”, a mai explicat Martinez Romero.

Alcaraz nu a mai lipsit de la un Grand Slam din 2023, când nu a putut evolua la Australian Open. Venea după un parcurs spectaculos, cu 3 titluri și o finală la ultimele 4 turnee de Mare Șlem.

Alcaraz speră să revină la timp pentru startul sezonului de iarbă, unde ar urma să participe la Queen's și Wimbledon.

FOTO. Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic la Australian Open

