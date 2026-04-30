„Nu știi ce se va întâmpla mâine” Mai rămâne Zeljko Kopic la Dinamo? Antrenorul nu s-a ascuns: „Am avut câteva oferte” +52 foto
Zeljko Kopic
„Nu știi ce se va întâmpla mâine” Mai rămâne Zeljko Kopic la Dinamo? Antrenorul nu s-a ascuns: „Am avut câteva oferte”

George Neagu
alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 16:48
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre viitorul său pe banca „câinilor”.

Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 108 meciuri la conducerea echipei: 43 de victorii, 36 de remize și 29 înfrângeri (golaveraj 138-112).

Zeljko Kopic, despre viitorul său la Dinamo: „Vara asta am avut deja câteva oferte”

Kopic a dezvăluit că a avut câteva oferte să plece de la Dinamo, dar a ales să rămână pe banca echipei.

Contractul antrenorului croat cu gruparea alb-roșie va expira în vara anului 2028.

Vara asta am avut deja câteva oferte. Dar nu e ceva despre care vreau să discut. Am un contract aici.

În fiecare zi lucrez cât de mult și de bine pot pentru ca echipă să fie mai bună, și nu știi niciodată în meseria de antrenor, ce se va întâmpla mâine.

Dar concentrarea mea principală și singurul lucru pe care îl am în minte este Dinamo.

Dar este important ca și jucătorii să înțeleagă că asta face parte din meserie. Jurnaliștii, presa, trebuie să aibă un subiect, să vorbească despre ceva.

Și pentru mine aceasta este o parte normală a meseriei mele. Nu am nicio problemă cu asta”, a declarat Zeljko Kopic, conform gsp.ro.

Obiectivele noastre, la început, au fost să stabilizăm clubul, să construim o echipă mai bună și un mediu mai bun aici. Iar acum pentru acest sezon am spus deja că trebuie să luptăm pentru cupele europene Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Sub mandatul croatului, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.

În prezent, Dinamo ocupă locul 4 în play-off, cu 34 de puncte.

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează meciul de duminică cu U Craiova, din etapa 7 din play-off, de la ora 21:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova642
2U Cluj639
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș630
*beneficiază de rotunjire

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
