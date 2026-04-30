Steaua, sancționată drastic Pedeapsa vine după  scandările abjecte de la meciul cu Sepsi

Steaua București a fost sancționată de Comisia de Disciplină a FRF din cauza comportamentului nesportiv al fanilor din două meciuri din Liga 2.

Sancțiunile primite de Steaua au fost aplicate după meciurile cu Sepsi (0-2), de pe 11 aprilie, și cu FC Voluntari (0-2), de pe 19 aprilie.

Steaua, amendată drastic de Comisia de Disciplină

Miercuri, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a amendat-o pe Steaua cu 94.920 de lei (aproximativ 18.000 de euro) , din cauza comportamentului fanilor din meciurile din deplasare cu Sepsi și Voluntari.

Sancțiunile primite de Steaua:

În temeiul art. 82.2 raportat la art. 83.2 lit. c cu aplicarea art. 54.2 din RD, clubul Steaua București se sancționează cu penalitate sportivă de 37.968 lei .

. În temeiul art. 82.2.b raportat la art. 83.2 lit. c cu aplicarea art. 54.1 din RD, clubul Steaua București se sancționează cu penalitate sportivă de 56.952 lei.

La ce se referă articolele în baza cărora Steaua a fost amendată, conform Regulamentului Disciplinar al FRF:

art 82.2 - Clubul vizitator răspunde pentru comportarea neregulamentară a propriilor grupuri de suporteri şi, în funcţie de gravitatea faptelor, poate fi sancţionat în mod similar cu clubul gazdă si/sau cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la jocurile disputate in deplasare sau pe teren neutru de la 1 la 10 jocuri. Suporterii care ocupă în stadion sectorul destinat oaspeţilor sunt consideraţi a fi suporterii echipei oaspete, cu excepţia cazului în care se probează contrariul.

art 83.2 litera C - Afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, se sancţionează în conformitate cu dispozițiile art. 54 din prezentul regulament.

Sud Steaua, scandări abjecte în meciul cu Sepsi

În meciul cu Sepsi de pe 11 aprilie, ultrașii de la Peluza Sud Steaua au scandat câteva replici revoltătoare.

Ultrașii l-au implicat pe regretatul Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, în disputa lor cu Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB.

În timpul meciului, din Peluza Sud Steaua s-a auzit: „Mircea, ia-l și pe Gigi!”.

În acest moment, Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 45 de puncte acumulate, 20 de lungimi distanță de Corvinul Hunedoara, care se află pe primul loc.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 6 65 2. Sepsi 6 57 3. FC Voluntari 6 55 4. Steaua 6 45 5. FC Bihor 6 45 6. Chindia Târgoviște 6 39

