„Ce le face copiilor!” FOTO. De ce e Haaland în mijlocul unui scandal în Norvegia: „Tragic” +22 foto
Halaand, în reclama contestată în Norvegia. Foto: captură video
„Ce le face copiilor!” FOTO. De ce e Haaland în mijlocul unui scandal în Norvegia: „Tragic”

Publicat: 30.04.2026, ora 16:44
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 17:31
  • Erling Haaland a făcut reclamă la compania de bere care sponsorizează Campionatul Mondial.
  • Motivul pentru care golgheterul naționalei Norvegiei a devenit ținta compatrioților.

Erling Haaland a calificat naționala Norvegiei după 28 de ani la Campionatul Mondial.

Dar superstarul nordic al lui Manchester City e în mijlocul unui scandal în țara sa acum, cu șase săptămâni înainte de startul turneului final.

Haaland, cu tatăl său și cu Klopp într-o reclamă interzisă în Norvegia

Cauza: apare alături de Jurgen Klopp într-o reclamă a producătorului de bere Budweiser, unul dintre sponsorii FIFA pentru CM 2026. Și tatăl său, fostul fiotbalist Alf-Inge Haaland, actualul agent al atacantului, e inclus în acest spot publicitar.

Reclama Budweiser pentru Mondial, cu Jurgen Klopp și Erling Haaland
Reclama Budweiser pentru Mondial, cu Jurgen Klopp și Erling Haaland

Galerie foto (22 imagini)

Reclama Budweiser pentru Mondial, cu Jurgen Klopp și Erling Haaland. Fotografii: capturi Reclama Budweiser pentru Mondial, cu Jurgen Klopp și Erling Haaland Reclama Budweiser pentru Mondial, cu Jurgen Klopp și Erling Haaland Reclama Budweiser pentru Mondial, cu Jurgen Klopp și Erling Haaland Reclama Budweiser pentru Mondial, cu Jurgen Klopp și Erling Haaland
+22 Foto
labels.photo-gallery

Numai că în Norvegia este interzisă reclama la alcool, și videoclipul „Let It Pour” i-a deranjat pe compatrioți, scrie The Guardian.

Mai ales că Haaland a declarat, potrivit comunicatului de presă al companiei:

„La prima mea Cupă Mondială, voi da totul pe teren, de aceea rezonez cu campania Let It Pour a lui Budweiser. Reflectă cu adevărat ce simt eu pentru acest turneu”. O campanie lansată în 40 de țări. Nu și în Norvegia.

„Haaland nu realizează cât de negativ e ce le face copiilor și tinerilor”

Hanne Cecilie Widnes, membră IOGT, organizație care luptă împotriva consumului de droguri, a protestat în cotidianul local Dagbladet.

„Este tragic că Haaland nu realizează cât de negativ e ce le face copiilor și tinerilor. Pentru mulți tineri din multe țări, el este un erou.

Haaland a fost golgheterul zonei europene a preliminariilor CM 2026, cu 16 reușite pentru Norvegia. Foto: Imago Haaland a fost golgheterul zonei europene a preliminariilor CM 2026, cu 16 reușite pentru Norvegia. Foto: Imago
Haaland a fost golgheterul zonei europene a preliminariilor CM 2026, cu 16 reușite pentru Norvegia. Foto: Imago

Mi-aș dori ca federația norvegiană de fotbal să pună capăt acestui lucru”, a declarat Widnes.

La rândul ei, Inger Lise Hansen (Actis) a atras atenția: „Cineva preocupat de sănătate ca Haaland alege să devină obiect de marketing pentru o marcă de alcool când reprezintă Norvegia, unde publicitatea la alcool este ilegală”.

Nu este vorba despre faptul că oamenii nu au voie să bea bere când se uită la un meci de fotbal, ci că eroul nostru sportiv ajută la promovarea unui produs care duce la accidentări și riscuri Inger Lise Hansen (Actis)

Răspunsul federației: „Un jucător poate participa la o campanie globală de marketing”

Federația norvegiană (NFF) nu se poate opune, a afirmat Runar Pahr Andresen, oficial NFF.

„Haaland a încheiat un acord personal cu unul dintre cei mai mari sponsori ai Cupei Mondiale. Confirmăm că suntem informați de această colaborare”, a reacționat Andresen.

Pentru că publicitatea la alcool este ilegală în Norvegia, noi, ca federație, nu putem încheia acorduri cu producătorii de bere de pe piața norvegiană. Dar un jucător poate participa la o campanie globală de marketing pentru un sponsor al Mondialului Runar Pahr Andresen, oficial al forului norvegian

