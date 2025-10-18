Profeția veche de 50 de ani s-a adeverit Un fost campion mondial anunța încă din 1975: „Acesta e viitorul fotbalului”

Carlos Salvador Bilardo (87 de ani), fost campion mondial cu Argentina în 1986, a intuit încă de acum jumătate de secol: „Acesta este viitorul fotbalului”.

Argentina U20 și Maroc U20 se întâlnesc, luni dimineața, de la ora 02:00 a.m., finala Cupei Mondiale U20. În cazul unui succes, pentru nord-africani ar fi primul trofeu.

În urmă cu 50 de ani, într-un interviu, Carlos Bilardo remarca pasiunea africanilor pentru sportul-rege.

Profeția veche de 50 de ani s-a adeverit

„Când am mers să jucăm la Cupă Mohamed în Maroc am spus: «Acesta este viitorul fotbalului! Nu este în Europa, nu este în America de Sud, nu este în Asia»”, a povestit cel supranumit „El Doctor”, citat de marca.com.

Bilardo a fost impresionat: „Oamenii încă joacă acolo. Te plimbi prin Buenos Aires și nu joacă nimeni fotbal. În alte orașe din țară, da.

Dar mergi în Italia și la Roma, Milano și Florența, acolo nu se mai joacă pe străzi. În Germania, la Köln, München… nici nu joacă fotbal. Nu e loc”, a continuat fostul antrenor.

„Pe de altă parte, în Africa, fotbalul se joacă peste tot și există țări puternice precum Camerun, Nigeria, Africa de Sud, Tunisia și Maroc, unde se joacă fotbal. Asta e bine, pentru că au tehnica necesară”.

Ca jucător, Carlos Bilardo a evoluat pe postul de mijlocaș la San Lorenzo, Deportivo Espanyol și Estudiantes.

Ca antrenor, Bilardo a pregătit următoarele echipe: Estudiantes, Deportivo Cali, San Lorenzo, Columbia, Argentina, Sevilla, Boca Juniors, Guatemala, Libia.

Argentina U20 - Maroc U20, finala CM U20

Două dintre cele mai spectaculoase naționale U20 se înfruntă, luni dimineața, de la ora 02:00 a.m., în finala Mondialului U20, la Santiago (Chile), pe Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Argentina a avut un parcurs perfect până în ultimul act, câștigând toate meciurile. „Pumele” au marcat 15 goluri și au primit doar două în 9 meciuri.

De cealaltă parte, Maroc a înregistrat victorii răsunătoare, inclusiv contra Braziliei, Spaniei și Franței.

Cele mai multe titluri mondiale la U20 le are chiar Argentina (6). În cazul unui succes, pentru Maroc ar fi primul titlu câștigat la U20

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport