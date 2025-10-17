Asasinat în fața propriei case Președintele clubului de unde Dinamo l-a transferat pe Devis Epassy, împușcat mortal

- Stavros Demosthenous, președintele clubului Karmiotissa FC, de unde Dinamo l-a transferat pe portarul Devis Epassy (32 de ani), a fost asasinat.
Demosthenous a fost împușcat mortal vineri dimineață, în orașul Limassol din Cipru.
Stavros Demosthenous a fost asasinat
Atacatori necunoscuți au deschis focul asupra lui în fața casei sale, iar acesta a murit în timp ce fiul său îl ducea cu mașina la spital, potrivit Reuters.
Președintele formației cipriote Karmiotissa FC avea 49 de ani.
Decesul oficialului a fost confirmat și de club prin intermediul unui comunicat pe rețelele de socializare.
„17.10.2025 Ziua în care timpul s-a oprit pentru noi toți. Nu punem fotografii alb-negru pentru că asta nu se potrivește cu Stavros Dimosthenous.
Un tip de treabă, un tip dur, un tip cu pantaloni lungi care nu și-a plecat niciodată capul
Pentru totdeauna în gândurile și inimile noastre, cu gândurile și mentalitatea lui care ne ghidează.
Îți mulțumim pentru tot, domnule președinte. În numele familiei sale”, a scris Karmiotissa FC pe Facebook.
Legăturile celor de la Karmiotissa FC cu România
Răzvan Grădinaru (30 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a evoluat la Karmiotissa în perioada 2022 - iulie 2025.
Florin Bratu a antrenat echipa cipriotă între 25 martie - 25 septembrie 2023, iar Dinamo l-a transferat în această vară pe Devis Epassy (32 de ani) de la Karmiotissa.