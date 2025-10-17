Asasinat în fața propriei case Președintele clubului de unde Dinamo l-a transferat pe Devis Epassy, împușcat mortal

Stavros Demosthenous, președintele clubului Karmiotissa FC, de unde Dinamo l-a transferat pe portarul Devis Epassy (32 de ani), a fost asasinat.

Demosthenous a fost împușcat mortal vineri dimineață, în orașul Limassol din Cipru.

Stavros Demosthenous a fost asasinat

Atacatori necunoscuți au deschis focul asupra lui în fața casei sale, iar acesta a murit în timp ce fiul său îl ducea cu mașina la spital, potrivit Reuters.

Președintele formației cipriote Karmiotissa FC avea 49 de ani.

Decesul oficialului a fost confirmat și de club prin intermediul unui comunicat pe rețelele de socializare.

„17.10.2025 Ziua în care timpul s-a oprit pentru noi toți. Nu punem fotografii alb-negru pentru că asta nu se potrivește cu Stavros Dimosthenous.

Un tip de treabă, un tip dur, un tip cu pantaloni lungi care nu și-a plecat niciodată capul

Pentru totdeauna în gândurile și inimile noastre, cu gândurile și mentalitatea lui care ne ghidează.

Îți mulțumim pentru tot, domnule președinte. În numele familiei sale”, a scris Karmiotissa FC pe Facebook.

Postarea portarului dinamovist pe InstaStory, despre președintele fostului său club

Legăturile celor de la Karmiotissa FC cu România

Răzvan Grădinaru (30 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a evoluat la Karmiotissa în perioada 2022 - iulie 2025.

78 de meciuri a jucat Grădinaru pentru Karmiotissa. A reușit doar două pase decisive

Florin Bratu a antrenat echipa cipriotă între 25 martie - 25 septembrie 2023, iar Dinamo l-a transferat în această vară pe Devis Epassy (32 de ani) de la Karmiotissa.

