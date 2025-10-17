„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026

Fostul internațional Iosif Rotariu (63 de ani) a avertizat selecționata antrenată de Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea duelului cu Bosnia-Herțegovina.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

„Tricolorii” au relansat șansele la locul 2, după victoria cu Austria, 1-0, însă Iosif Rotariu este convins că partida de la Zenica va fi mult mai dificilă decât cea de pe Arena Națională.

Iosif Rotariu, avertisment pentru România înaintea meciului cu Bosnia: „Întâlnești un alt tip de adversar”

„Poți să spui că ai un moral foarte bun după această victorie, dar ai un meci foarte greu în Bosnia.

Întâlnești un alt tip de adversar, care e mult mai agresiv și mult mai puternic din punct de vedere fizic. Joci la ei acasă. Cu Austria a fost o victorie de moral, de încredere.

S-a consolidat o linie de mijloc și un atac pentru meciul din Bosnia. E o victorie meritată, muncită, dar să nu uităm că în Bosnia va fi mult mai greu”, a declarat Rotariu, potrivit digisport.ro.

25 de meciuri a bifat Rotariu sub tricolor. A marcat un gol și a livrat o pasă decisivă

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

