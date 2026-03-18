„3 goluri pentru plângăcioși” Pathe Ciss râde de marocani, după ce Senegal a fost deposedată de Cupa Africii la „masa verde” +13 foto
Pathe Ciss. Foto: „X" @pathe_22
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 10:33
  • Pathe Ciss (32 de ani), mijlocașul formației Rayo Vallecano, s-a numărat printre primii jucători care au reacționat după decizia Confederației Africane de Fotbal (CAF) de a descalifica naționala Senegalului și de a atribui titlul Cupei Africii Marocului.

Fotbalistul a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini în care apare alături de trofeu și de medalia de campion, însoțite de un mesaj ironic.

Pathe Ciss, ironic față de Maroc după decizia CAF: „Mai puteți adăuga 3 goluri pentru plângăcioși”

„Mai puteți adăuga 3 goluri pentru plângăcioși”, a scris Ciss, făcând referire la scorul de 3-0 stabilit de forul african în favoarea Marocului.

Pe teren, meciul s-a încheiat cu scorul 1-0 pentru Senegal după prelungiri, în urma golului marcat de Pape Gueye (minutul 94)

Pe Instagram, fotbalistul a publicat pe story mai multe imagini de la sărbătoarea de după meci, când Senegalul a câștigat pe teren trofeul.

Și alți jucători au ales să trateze situația într-o manieră similară. Habib Diarra, mijlocașul lui Sunderland, a distribuit fotografii cu trofeul însoțite de emoticoane sugestive, dar și imagini video de la celebrarea titlului în Senegal.

Contul oficial al naționalei Senegalului a redistribuit imagini de la momentul câștigării trofeului, în timp ce Federația Senegaleză de Fotbal (FSF) a publicat secvențe de la festivitățile organizate în țară după finală, prin care sugerează că, în percepția lor, titlul rămâne la cei care l-au câștigat pe teren.

FSF a emis un comunicat în care a anunțat că va ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

„FSF denunță o decizie inechitabilă, fără precedent și inacceptabilă, care afectează credibilitatea fotbalului african.

Pentru a apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, în cel mai scurt timp, o procedură de apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

FSF își reafirmă angajamentul ferm față de valorile integrității și justiției sportive și va ține publicul informat cu privire la evoluțiile acestui caz”, a notat FSF, în comunicatul emis.

Decizia CAF favorabilă Marocului a fost luată după ce federația marocană a depus o plângere, solicitând acordarea victoriei la „masa verde”, ca urmare a faptului că jucătorii senegalezi s-au retras de pe teren și au rămas aproximativ 16 minute în vestiare înainte de a se întoarce pe teren.

Astfel, Maroc își va trece în palmares un al doilea triumf în Cupa Africii, după trofeul câștigat în 1976. Senegal va rămâne doar cu cel din 2022.

Comunicatul emis de Federația Senegaleză de Fotbal:

„Federația Senegaleză de Fotbal a luat cunoștință astăzi de notificarea deciziei pronunțate la 17 martie 2026 de către Comisia de Apel a Confederației Africane de Fotbal (CAF), în cadrul dosarului DC23316.

Această procedură este urmarea plângerii formulate în timpul meciului nr. 52 din Cupa Africii pe Națiuni (CAN) TotalEnergies, Maroc 2025, disputat între Senegal și Maroc.

Prin această decizie, Comisia de Apel a CAF a declarat admisibil apelul Federației Regale Marocane de Fotbal (FRMF) și l-a acceptat. Astfel, forul a anulat decizia pronunțată anterior de Comisia Disciplinară a CAF, motivând că dreptul la apărare al părții apelante nu ar fi fost respectat în procedura de primă instanță.

De asemenea, Comisia de Apel a considerat că comportamentul echipei Senegalului intră sub incidența articolelor 82 și 84 din regulamentul Cupei Africii pe Națiuni.

În consecință, CAF a stabilit că FSF a încălcat articolul 82 și a decis pierderea meciului la «masa verde» pentru Senegal, cu scorul de 3-0 în favoarea FRMF, în conformitate cu articolul 84.

FSF denunță o decizie inechitabilă, fără precedent și inacceptabilă, care afectează credibilitatea fotbalului african.

Pentru a-și apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, în cel mai scurt timp, o procedură de apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

FSF își reafirmă angajamentul ferm față de valorile integrității și justiției sportive și va ține publicul informat cu privire la evoluțiile acestui caz”.

