„Remember the name!” VIDEO. Noua stea a atletismului românesc are 15 ani și a făcut senzație la Europenele U18

La doar 15 ani, Carolina-Andreea Pungă s-a clasat pe locul 5 în finala probei de 100 metri, vineri, la Campionatele Europene de Atletism Under-18.

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Pungă a impresionat încă din prima parte a concursului. A terminat pe primul loc în seria 5, fiind înregistrată cu al patrulea timp la general: 11.51 secunde.

Carolina-Andreea Pungă, locul 5 la Europenele U18. Are doar 15 ani!

Performanța din seriile probei regină a adus-o pe româncă în atenția celor de la European Athletics, care au postat cursa și descrierea: „Rețineți acest nume. La doar 15 ani, Carolina-Andreea Punga face deja senzație la Campionatele Europene de Atletism U18”.

Ulterior, sportiva care va împlini 16 ani pe 1 noiembrie a obținut calificarea în ultimul act după ce a avut al optulea timp din semifinale: 11.66 secunde.

În marea finală a competiției de la Rieti (Italia), Pungă a terminat pe locul 5, cu un timp mai bun decât în semifinale, dar mai slab decât în serii: 11.61 secunde.

Il rallenty della vittoria per dispersione (©️ @max_ambesi) per il grande salto: il tempo vale la 2ª miglior italiana di sempre e varrebbe tranquillamente una semifinale europea senior, se non la finale. Kelly non ha ancora 17 anni e ovviamente guarda al palcoscenico globale. pic.twitter.com/t5RwHeiPCC — Gabriele Marconi - Ordo Naturalis (@Orobriele) July 17, 2026

Medalia de aur a fost câștigat de italianca Maevane Doualla Edimo (16 ani), care a stabilit un nou record al competiției: 11.14 secunde. Precedentul data din 2022 și era deținut de britanica Nia Wedderburn-Goodison (11.39).

Pe podium au mai urcat grecoaica Apostolia Antonatou (16 ani / argint, 11.46) și britanica Celine Obbina-Alo (16 ani / bronz, 11.50).

11.36 secunde este cel mai bun timp din cariera româncei Carolina-Andreea Pungă. L-a stabilit în urmă cu două săptămâni, câștigând aurul la Campionatele Balcanice U18 de la Novo Mesto (Slovenia)

VIDEO. Carolina-Andreea Pungă, cursă extraordinară în seriile de la Europenele de Atletism U18

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